A Chalana vuelve a llenar de artesanía el centro de Pontevedra

El Paseo de Antonio Odriozola, junto a la Plaza da Ferrería, vuelve a convertirse durante estas semanas en un escaparate de la artesanía con una nueva edición de A Chalana, una cita ya consolidada dentro del verano pontevedrés. Desde su apertura, la feria está recibiendo la visita de vecinos y turistas que se acercan para conocer productos elaborados de forma tradicional y descubrir piezas únicas hechas a mano.

Entre los puestos participantes se encuentra Alumearte, donde Irene Malvares trabaja con esmaltes a fuego sobre metales como el cobre y la plata. “Es un proceso artesano, hay que poner el material a mucha temperatura para darle color y utilizar pigmentos para pintar, hasta conseguir que se vitrifique”, explica. Malvares lleva participando en A Chalana desde 2014 y destaca la buena acogida que suele tener la feria, aunque recuerda que detrás de cada pieza también existe un trabajo profesional. “Somos de aquí, de Pontevedra, y tenemos buena relación con la gente, pero obviamente es un trabajo y todos queremos que nos vaya bien”, señala.

La feria también cuenta con artesanos llegados de fuera de Galicia. Es el caso de Laura, del puesto Cuero y Alma, que participa por primera vez en Pontevedra. Desde Madrid, elaboran bolsos y mochilas de cuero y aprovechan la temporada estival para acudir a nuevas ferias profesionales de artesanía. “Es un lugar precioso, con una ubicación muy buena en la Plaza da Ferrería. Es muy tranquilo, casi terapéutico”, comenta entre risas.

También repite presencia la artesanía vinculada al mar. Jorge Reberiras, de Montse Betanzos, trabaja con conchas marinas recolectadas y transformadas en piezas hechas completamente a mano. “Es un oficio tradicional que se hace desde hace unos 200 años. Las piezas están cosidas, no pegadas”, explica. Procedentes de O Grove, llevan alrededor de una década participando en A Chalana y destacan que existe una clientela estable que busca este tipo de productos.

Clientes compran productos artesanos en el primer día de A Chalana / Rafa Vázquez

Desde Soutomaior llega Amorei, un puesto dedicado a la joyería en plata y piezas artesanales. Su responsable, Valentín Amoedo, destaca la ubicación de la feria como uno de sus principales atractivos. “Por aquí pasa toda la ciudad y mucho turismo, así que en general está muy bien”, señala.

Los visitantes también valoran la oportunidad de encontrar productos diferentes. Marta, turista en Pontevedra, reconoce que no conocía la feria, pero que se acercó al ver los puestos y la variedad de piezas. “Me llaman la atención los productos artesanos y seguramente algo me llevaré”, explica. Carmen, por su parte, acudió buscando un bolso y encontró varias opciones que le gustaron: “Los diseños me parecen muy bonitos y algo más miraré, a ver qué hay”.

Entre los clientes habituales está Susana, vecina de la zona, que asegura que suele acercarse cada verano. “Siempre me gusta dar un paseo por aquí y a veces me llevo algo si me llama la atención. Tienen cosas bonitas”, comenta.

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Con quince puestos de artesanía gallega y de otros puntos del Estado, A Chalana permanecerá abierta hasta el 2 de agosto, ofreciendo una muestra de trabajos tradicionales y piezas únicas en pleno centro de Pontevedra