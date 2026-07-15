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Matriculación universitaria

El campus cubre todas sus plazas en nueve de las trece titulaciones

Solo hay espacios disponibles en Belas Artes, las dos modalidades de Dirección e Xestión Pública y en el grado de Enxeñaría Forestal

Prueba de la PAU en Pontevedra.

Prueba de la PAU en Pontevedra. / Rafa Vázquez

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N. D.

Pontevedra

Nueve de las trece titulaciones del campus de Pontevedra han cubierto ya todas sus plazas de primer curso tras el segundo llamamiento a matrícula , según informó ayer la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). Belas Artes, Enxeñería Forestal y las dos modalidades (presencial y virtual) de Dirección e Xestión Pública, son las únicas con espacios disponibles.

Las titulaciones con sus plazas de primero ya cubiertas son Ciencias da Actividade Física e do Deporte (10,010), Comunicación Audiovisual (8,810), Educación Infantil (8,856), Educación Primaria (9,516), Enfermería (11,224), Fisioterapia (10,974), Publicidade e Relacións Públicas (8,534), Deseño (9,2849 y el doble grado de Comunicación Audiovisual y Publicidade e Relacións Públicas (9,128), que se estrena el próximo curso.

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Los incluidos en este segundo turno deben matricularse en la titulación en la que están convocadas entre la medianoche de hoy y la de mañana jueves.

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