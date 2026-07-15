El campus cubre todas sus plazas en nueve de las trece titulaciones

Nueve de las trece titulaciones del campus de Pontevedra han cubierto ya todas sus plazas de primer curso tras el segundo llamamiento a matrícula , según informó ayer la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). Belas Artes, Enxeñería Forestal y las dos modalidades (presencial y virtual) de Dirección e Xestión Pública, son las únicas con espacios disponibles.

Las titulaciones con sus plazas de primero ya cubiertas son Ciencias da Actividade Física e do Deporte (10,010), Comunicación Audiovisual (8,810), Educación Infantil (8,856), Educación Primaria (9,516), Enfermería (11,224), Fisioterapia (10,974), Publicidade e Relacións Públicas (8,534), Deseño (9,2849 y el doble grado de Comunicación Audiovisual y Publicidade e Relacións Públicas (9,128), que se estrena el próximo curso.

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Los incluidos en este segundo turno deben matricularse en la titulación en la que están convocadas entre la medianoche de hoy y la de mañana jueves.