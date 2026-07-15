Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo

La Diputación de Pontevedra busca una ubicación alternativa a la Alameda de la ciudad para instalar la pantalla en la que seguir a final del Campeonato del Mundo de fútbol que jugará el próximo domingo 19 de julio la selección española.

El vicepresidente provincial, Rafa Domínguez ha explicado que «tuvimos que cambiar la instalación de la pantalla para seguir el partido de la semifinal entre España y Francia para la zona de la Alameda por cuestiones de seguridad, ya que al haber un aforo indeterminado la explanada de Montero Ríos podría colapsar».

Por ello, de cara a la final, el vicepresidente aseguró que «estamos estudiando con el Concello de Pontevedra, el mejor lugar para instalar la pantalla para seguir a final con todas las garantías de seguridad»

Por otra parte, la Diputación de Pontevedra destinará 160.000 euros para financiar el 50% de la reforma del césped de Pasarón. «Se trata de lo que hoy estima el club que costaría la mitad de la reforma, pero si finalmente la cuantía fuera superior, desde la institución provincial nos comprometemos a abonar la mitad del importe total de la actuación», remarcó el vicepresidente de la Diputación.

Domínguez entiende que, «al tratarse de una instalación municipal, el otro 50% debe ser asumido por el Concello de Pontevedra, que es el responsable del mantenimiento, de la conservación y de la mejora de Pasarón» y reiteró que la Diputación «es la administración pública que más apoyo presta al Pontevedra CF, con un convenio anual de 160.000 euros además de estos otros 160.000 que vamos a dirigir ahora a reformar el césped del campo».

El césped de Pasarón arrastra desde hace meses un notable deterioro y los esfuerzos del club para su mejora han resultado infructuosos. El vicepresidente subrayó que esta situación «no es aceptable, por imagen del club y de la ciudad. Un club y una ciudad que quieren ascender al fútbol de élite no puede tener un césped de regional. Por ello, en los últimos meses, estuvimos en comunicación permanente con el Pontevedra CF, para conocer de primera mano sus necesidades y ver la mejor fórmula para poder ayudar en el problema de césped que tiene».

Ya ewn febrero el asunto fue objeto de debate y el PSOE recamaba un convenio entre ambas instituciones para mejorar el césped.

Estos 160.000 euros para el césped de Pasarón serán aprobados en el próximo pleno de la Diputación y no forman parte, según precisa Domínguez, del convenio anual que tiene la Diputación y el Concello de Pontevedra, que asciende a los 2,5 millones de euros.

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Al respecto, se apunta que será preciso firmar un nuevo convenio para poder adjudicar esta cantidad económica y recordó que «esta aportación se suma a otras extraordinarias que la institución provincial dirigió al Concello como los 300.000 euros para los Premios Feroz, los 100.000 para el triatlón o las obras de Mollavao y Tomeza, que también están fuera del convenio. Cuando hay algo que es de interés para la ciudad, la Diputación está ahí, colaborando y participando», remarcó Domínguez.