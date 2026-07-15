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El Bribon y el Titia, del Náutico de Sanxenxo, desafían a la élite mundial de los 6 Metros en el lago Lemán

Los dos barcos sanxenxinos serán los únicos representantes españoles frente a 50 embarcaciones de 14 países

El equipo de Juan Carlos I defenderá el título continental, mientras el Titia llega tras imponerse en el Trofeo Xacobeo.

El equipo de Juan Carlos I defenderá el título continental, mientras el Titia llega tras imponerse en el Trofeo Xacobeo. / FdV

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H.D.

Sanxenxo

El Bribon, vigente campeón del mundo y de Europa, y el Titia, actual subcampeón mundial, representarán a España en el Campeonato de Europa de 6 Metros, que reunirá del 19 al 24 de julio a medio centenar de embarcaciones de 14 países en el lago Lemán, en Suiza.

Los dos equipos, pertenecientes al Real Club Náutico de Sanxenxo, parten entre los principales aspirantes a un título que se disputarán algunas de las tripulaciones más destacadas del circuito internacional.

El Bribon, con el rey emérito Juan Carlos I como patrón y Jane Abascal a la caña, tratará de revalidar la corona europea conseguida en Sanxenxo en 2024. El equipo dirigido deportivamente por Pedro Campos llega además como campeón mundial, después de imponerse en septiembre de 2025 en Nueva York.

El Titia, armado por Mauricio Sánchez-Bella, afronta la cita tras vencer en el Trofeo Xacobeo 2026, donde superó al Bribon en la última serie disputada en la ría de Pontevedra. El barco español también cuenta con el aval del subcampeonato mundial logrado el pasado año.

La flota incluirá embarcaciones de países con una amplia tradición en la clase, como Suiza, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia. Las cambiantes condiciones de viento del lago Lemán elevarán la exigencia táctica durante las seis jornadas de regatas.

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