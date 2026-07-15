Cultura
Bigsound Pontevedra 2026 ultima su montaje en Tafisa para dos días de conciertos
David Bisbal, María Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena y Luck Ra ofrecerán en Pontevedra sus únicos conciertos en Galicia este año
Los últimos trabajos de montaje avanzan en el parque de Tafisa para que el Bigsound Pontevedra 2026 abra mañana sus puertas por todo lo alto. El recinto lerezano volverá a transformarse durante dos jornadas en una pequeña ciudad dedicada a la música, con dos escenarios y conciertos prácticamente ininterrumpidos desde las cuatro de la tarde hasta bien entrada la madrugada.
La segunda edición del festival se celebrará durante este fin de semana y reunirá a figuras importantes tanto del panorama nacional, como David Bisbal, Ana Mena, Juan Magán o Nil Moliner, como de la escena internacional, con artistas de la talla de María Becerra, Nathy Peluso o Luck Ra. Cinco de ellos —Bisbal, Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena y Luck Ra— ofrecerán en Pontevedra sus únicos conciertos en Galicia este año.
Horarios del Bigsound Pontevedra del viernes
La programación de mañana comenzará en el Xacobeo 2027 Stage con Ele DJ, de 16.10 a 16.50 horas. Gemeliers actuará entre las 17.20 y las 17.50, mientras que Chema Rivas subirá al escenario de 18.35 a 18.50. A continuación llegará el turno de Juan Magán, de 18.55 a 19.55.
El cantante argentino Luck Ra encarará la recta final, de 20.55 a 21.55, antes de que el icono almeriense David Bisbal salte al escenario entre las 23.05 y las 00.20 horas. Nil Moliner será el encargado de cerrar este espacio entre la 1.25 y las 2.25 horas.
Enfrente, el Pontevedra Stage arrancará con el talento gallego Lg1do, de 16.50 a 17.20. Después actuarán Mafalda Cardenal, de 17.50 a 18.35; Despistaos, de 19.55 a 20.55; Hens, de 21.55 a 22.55; y despedirá la jornada el artista canario Lucho RK, de 00.20 a 1.20 horas.
Horarios del Bigsound Pontevedra del sábado
El sábado, Rager abrirá la jornada en el Pontevedra Stage de 16.45 a 17.15. En ese escenario también actuarán Big Lois, de 18.00 a 18.45; Besmaya, de 19.45 a 20.45; y Natalia Lacunza, de 22.00 a 23.00.
El Xacobeo 2027 Stage concentrará buena parte de los grandes nombres del segundo día: Yami Safdie, de 17.15 a 18.00; Walls, de 18.45 a 19.45; Ana Mena, de 21.00 a 22.00; Nathy Peluso, de 23.00 a 00.00; Luc Loren, de 00.05 a 1.05; y María Becerra, que cerrará el festival de 1.10 a 2.30 horas.
Las puertas abrirán a las 16.00 horas ambos días. Tafisa contará, además, con zonas gastronómicas, áreas de descanso y servicios adaptados. Bigsound Pontevedra regresa después de reunir a más de 35.000 asistentes en su estreno y de generar, según la organización, un impacto estimado de 14 millones de euros.
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