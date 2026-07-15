Arde una furgoneta en Cuntis cuando acudía a realizar trabajos de desbroce

Una furgoneta que se dirigía a realizar trabajos de desbroce en Cuntis, ha quedado muy dañada después de comenzar a arder, al parecer de forma accidental, en la zona de Troáns. El suceso se ha registrado en la tarde de este miércoles y no se han producido heridos.

El conductor circulaba con su material de trabajo para realizar unas labores cuando se percató de que el vehículo comenzaba a arder. Paró en las inmediaciones del parque de bomberos forestales de Troáns, y también intervinieron efectivos de Emerxencias de Cuntis y la Policía local.

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Aunque no fue posible salvar la furgoneta, que quedó calcinada especialmente en la zona delantera, los servicios de emergencias sí pudieron alejar de las llamas un remolque en el que se transportaban un tractor y otros útiles de desbroce.