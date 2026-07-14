Sanxenxo recibió 6.000 coches en unas horas por el recital de Juan Luis Guerra

El dispositivo municipal de tráfico y seguridad exterior activado desde la mañana del pasado domingo para el concierto de Juan Luis Guerra en el campo de fútbol de Baltar, en Sanxenxo, movilizó a más de sesenta agentes de la Policía Local y el Concello destaca que no hubo incidentes, ya que «logró absorber de manera fluida y sin colapsos la llegada de más de 6.000 vehículos al municipio. La colaboración ciudadana fue clave para el buen funcionamiento de la jornada», añade el gobierno local.

El cantante dominicano, en pleno actuación. | RAFA VÁZQUEZ

El Concello de Sanxenxo puso a disposición de los asistentes al concierto buses lanzadera gratuitos, desde las 18.00 horas, con salida del parque empresarial de Nantes hasta la rotonda de Baltar, a 200 metros del recinto. Un total de 4.000 personas eligieron este medio de transporte para acceder y salir del recinto. El servicio de vuelta estuvo ya disponible desde doce de la noche coincidiendo con la salida escalonada de los espectadores del concierto.

Un total de 61 efectivos de la Policía Local, distribuidos en turnos de tarde y noche, controlaron los accesos estratégicos y regularon las principales vías entre Sanxenxo y Portonovo. La gran novedad fue el uso estratégico de la Unidad Dron de la Policía Local. El uso de esta tecnología desde el aire complementó al equipo de tierra, permitiendo vigilar y coordinar los flujos de tráfico hacia el campo de fútbol de Baltar.

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Por motivos de seguridad y evacuación, más de 8.000 metros cuadrados de la explanada exterior del campo de fútbol de Baltar permaneció cerrada al tráfico desde las 11.00 horas del domingo y se dio por concluido a las cuatro de la madrugada. En el dispositivo, de 16 horas de duración, también colaboró la Guardia Civil y el servicio municipal de Emerxencias Sanxenxo.