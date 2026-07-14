El municipio reúne a la élite del pádel gallego en recuerdo de Rafa Pana

El Torneo de Pádel CCD Sanxenxo-Memorial «Rafa Pana» 2026 StarVie reunió a la élite de ese deporte en su estreno como prueba de categoría Oro por parte de la Federación Gallega de Pádel, la máxima distinción dentro del circuito regional. Con una dotación económica de 2.400 euros, atrayendo a algunos de los mejores jugadores y jugadoras de Galicia. El cuadro masculino reunió a nueve jugadores situados entre los diez primeros del ranking gallego, ofreciendo partidos de gran intensidad y un espectáculo deportivo del máximo nivel. En la competición femenina, los aficionados pudieron disfrutar del juego de la actual número 2 del ranking regional y de la cuarta clasificada, lo que elevó aún más la calidad del torneo.

Inicialmente, la organización había previsto disputar el torneo en las nuevas pistas exteriores del CCD Sanxenxo pero la lluvia obligó a trasladarlo a las cubiertas.