Marín revisará las franjas de protección contra incendios

El Concello de Marín comprobará durante los próximos quince días el estado de las franjas secundarias de todo el término municipal. La revisión, que será realizada por personal de la empresa Seaga, permitirá verificar si se han ejecutado las labores obligatorias de limpieza y desbroce.

El gobierno local mantiene un convenio con la Xunta de Galicia para garantizar una adecuada gestión de la biomasa en estos espacios, situados alrededor de viviendas y núcleos de población. Su mantenimiento resulta fundamental para crear zonas de seguridad y reducir los daños personales y materiales en caso de incendio.

Durante las inspecciones se revisará también la retirada de especies pirófitas, principalmente eucaliptos, pinos y acacias, cuya presencia no está permitida en las proximidades de los núcleos. Los técnicos recorrerán las distintas zonas del municipio para localizar parcelas que todavía no se ajusten a las exigencias establecidas.

Esta segunda revisión llega después de las notificaciones remitidas a los propietarios de las parcelas en septiembre de 2023. El Concello concedió entonces un margen superior al previsto por la normativa debido a las dificultades existentes para contratar empresas de desbroce y profesionales de la madera en un plazo reducido.

Una vez transcurrido ese periodo, el objetivo municipal es que ninguna franja secundaria continúe incumpliendo las obligaciones de mantenimiento. Las comprobaciones servirán para actualizar la situación de cada parcela y determinar en qué casos será necesario avanzar con las actuaciones administrativas.

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Tras el trabajo sobre el terreno, el Concello continuará con la tramitación de los expedientes correspondientes cuando persistan los incumplimientos. El gobierno local considera prioritario reforzar estas medidas preventivas ante unas condiciones meteorológicas que favorecen incendios más virulentos, rápidos y difíciles de controlar.