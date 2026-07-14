Luis López reivindica tres años en la Diputación con 2.000 obras y 600 millones movilizados

Luis López reivindicó sus tres años al frente de la Diputación de Pontevedra con un balance sustentado en más de 2.000 actuaciones promovidas y 600 millones de euros movilizados en los municipios de la provincia. El presidente provincial presentó la cercanía y la cooperación con los ayuntamientos como los principales sellos de su mandato y aseguró que su gobierno «cambió para siempre» el funcionamiento de la institución.

El acto reunió en el salón de plenos del Pazo Provincial a diputados, alcaldes y representantes de la sociedad civil. López conversó con los catorce integrantes de su gobierno para repasar los resultados de cada área y defendió que la Diputación dejó de estar enfocada en unos pocos municipios. «Somos la Diputación de toda la provincia», afirmó.

Como muestra de esa presencia territorial, cifró en 7.100 los actos de gobierno celebrados desde 2023, más de seis diarios, y en 620 las visitas a los concellos, un 70% más que en el mismo periodo del mandato anterior. Los datos forman parte del balance difundido por la propia institución provincial.

La cooperación municipal concentró las principales cifras. La Diputación contabiliza 181 millones en los planes +Provincia, cerca de 75 millones en los dos planes Extra, más de 30 millones para infraestructuras deportivas, ocho millones para reparar vías municipales dañadas por los temporales y 22 millones para cofinanciar proyectos que obtuvieron fondos europeos. Estos programas permitieron, además, impulsar unos 2.000 contratos para personas desempleadas en los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes.

El equipo de gobierno de la Diputación de Pontevedra, presidido por Luis López. / Rafa Vázquez / FDV

López también destacó el apoyo a cerca de 2.000 colectivos vecinales, asociaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de agua, con una inversión acumulada de 15 millones. En el ámbito deportivo, el gobierno provincial sostiene que las ayudas a clubes y deportistas aumentaron un 62% y que se concedieron más de 5.000 subvenciones, además de movilizar cerca de 30 millones para instalaciones y programas deportivos.

Las carreteras provinciales constituyeron otro de los ejes del balance, con más de 80 millones invertidos en una red de 1.600 kilómetros. A ello se suma una partida de 5,5 millones para la reforma del complejo Príncipe Felipe, la mayor actuación reciente planteada en estas instalaciones.

En la ciudad de Pontevedra, el ejecutivo provincial cifra en 37 millones los fondos comprometidos durante el mandato. Entre las actuaciones mencionadas figuran la humanización de Mollabao, la mejora de los campos de fútbol de Salcedo y Campañó y la renovación del alumbrado en distintos barrios. López también defendió la recuperación de la Bienal, los avances en Santa Clara y los nuevos proyectos del Museo de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores no asistió al acto en representación del Concello.

Noticias relacionadas

El presidente cerró su intervención con una breve autocrítica. «No somos perfectos ni infalibles. No siempre llegamos a tiempo ni acertamos», admitió, antes de asegurar que la provincia terminará el mandato en mejores condiciones que en 2023. «Lo mejor está por llegar», concluyó.