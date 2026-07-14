Comercializan 21 nuevas viviendas en Sanxenxo: de 360.000 a 1.750.000 euros

Grupo GS iniciará el próximo jueves 16 de julio la comercialización de GS Punta Vicaño, un nuevo desarrollo residencial situado junto al mirador del mismo nombre, en Sanxenxo, entre las playas de Silgar y Baltar.

La promoción está integrada por 21 viviendas exclusivas con precios comprendidos entre 360.000 y 1.750.000 euros, y será presentada oficialmente en el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde la promotora dará a conocer todos los detalles del proyecto y abrirá el proceso de reserva para los primeros clientes que acudirán mediante cita previa.

La actuación, que supondrá una inversión de 15 millones de euros, permitirá incorporar nueva oferta residencial en una de las zonas con mayor demanda de vivienda de la costa gallega, según subraya la propia eempresa El terreno cuenta con una superficie neta de 680 metros y una edificabilidad en torno a 2.800 metros cuadrados.

GS Punta Vicaño contempla la construcción de viviendas de uno, dos y tres dormitorios, y el inicio de las obras está previsto para el cuarto trimestre del año 2026, con un plazo estimado de ejecución de 18 meses y la entrega de las viviendas aproximadamente dos años después del comienzo de los trabajos.

La promoción contará con amplias terrazas, áticos con piscinas privativas, gimnasio, garaje y trasteros, además de sistemas de domótica

Grupo GS ha elegido uno de los puntos más emblemáticos de Sanxenxo para impulsar su nuevo proyecto residencial en Galicia. La parcela se ubica en Camiño de Baltar, desde donde es posible acceder caminando a las dos playas próximas, al puerto deportivo y al casco urbano de Sanxenxo.

La compañía destaca que "Sanxenxo se ha consolidado como uno de los mercados residenciales más atractivos de España gracias a una combinación de atributos difícil de encontrar en otros destinos: un entorno natural privilegiado, una excelente calidad de vida, una completa oferta de servicios y actividad durante todo el año, junto a una limitada disponibilidad de obra nueva. Esta realidad, unida al creciente interés por viviendas de calidad en ubicaciones exclusivas, continúa atrayendo a compradores nacionales e internacionales que buscan disfrutar de la costa gallega sin renunciar al confort, la privacidad y el potencial de revalorización que ofrecen los enclaves más demandados del litoral español".

Este nuevo desarrollo se suma a GS Silgar, la primera promoción de Grupo GS en Sanxenxo, un proyecto de 30 viviendas y 17 millones de euros de inversión que actualmente se encuentra en fase de construcción, en una ubicación junto a la playa de Silgar y al puerto deportivo.

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Grupo GS es una promotora especializada en el desarrollo de proyectos residenciales de alta gama y desarrolla actualmente 26 promociones en distintas fases de ejecución distribuidas entre Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia y Baleares. Su actividad se extiende por mercados como Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Huelva, Madrid, Valencia, Alicante, Santa Eulalia, Vigo, Sanxenxo y Santander.