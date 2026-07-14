A Chalana regresa a Pontevedra con artesanía gallega y nuevas propuestas

La artesanía vuelve a ocupar un espacio destacado en el verano pontevedrés con la llegada de una nueva edición de A Chalana. La feria abrirá sus puertas este miércoles 15 de julio en el Paseo de Antonio Odriozola, junto a la Praza da Ferraría, donde permanecerá instalada hasta el próximo domingo 2 de agosto.

La cita, una de las más tradicionales del calendario estival de la ciudad, alcanza este año su XIX edición con una selección de productos elaborados por artesanos gallegos y llegados desde distintos puntos del estado. Durante estas semanas, vecinos y visitantes podrán acercarse a los 15 puestos instalados para conocer piezas de diferentes disciplinas, como cuero, tejidos, instrumentos musicales, esmaltes, pintura, vidrio, joyería o incluso productos elaborados con aloe vera.

Desde la organización destacan que esta edición incorpora nuevos vendedores y novedades, manteniendo la apuesta por una artesanía diversa y de calidad que, año tras año, convierte A Chalana en uno de los puntos de referencia del verano pontevedrés.

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La feria permanecerá abierta todos los días en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde-noche, de 19.00 a 22.30 horas. Entre los participantes se encuentran talleres y marcas como Astarte, Cueronature, Amorei, Aloeplant, Mario López, En Babia, Montse Betanzos, Ana Cortés, Alumearte, Chueco, Os Alegres, Buchanan, Aupavidro, Llue y Cuero y Alma, todos ellos dispuestos a acercar la artesanía y los productos elaborados a mano a la ciudadanía pontevedresa.