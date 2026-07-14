Cerdedo-Cotobade llena el verano con 60 actividades culturales, musicales y festivas

Cerdedo-Cotobade afronta un verano cargado de actividades con una programación que reúne un total de 60 propuestas culturales, musicales, deportivas y de ocio hasta el próximo 30 de agosto. El Concello ha diseñado un calendario que busca llevar actividades a las distintas parroquias del municipio y ofrecer alternativas para públicos de todas las edades.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que la programación pretende que “todas las parroquias tengan un papel protagonista” y que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de un verano con propuestas variadas. “Queremos que encuentren cada semana motivos para disfrutar de Cerdedo-Cotobade y descubrir todo lo que ofrece nuestro territorio”, señaló.

La música será uno de los grandes ejes del programa, con actuaciones que se repartirán durante los meses de julio y agosto. Entre las citas destacadas figuran los conciertos de Queiman Folk-Rock, el 23 de julio en la Praza do Concello de Cerdedo; A Roda, el 1 de agosto en Quireza; Rosa Cedrón, el 15 de agosto en Santa María de Sacos; Budiño, el 21 de agosto en la Praza da Chan; o Roi Casal, que será el encargado de cerrar la programación el 30 de agosto en Viascón.

La oferta cultural incluirá también actividades para los más pequeños y propuestas familiares. La playa fluvial de Cerdedo acogerá la fiesta del niño, además de espectáculos teatrales y circenses durante el mes de julio. En agosto continuarán las actividades infantiles, junto a propuestas como cine al aire libre, exhibiciones deportivas, una observación del eclipse solar en las Pozas de Carballedo o la Festa Holi.

Junto a estas actividades, las fiestas populares volverán a tener un papel protagonista. Desde las celebraciones de San Benito, que ya comenzaron el pasado 11 de julio, hasta las fiestas de Viascón, que pondrán el cierre al calendario festivo a finales de agosto, numerosas parroquias acogerán verbenas, encuentros gastronómicos y celebraciones tradicionales.

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Cubela quiso agradecer el trabajo de las comisiones de fiestas, asociaciones vecinales y colectivos culturales que hacen posible esta programación, destacando que “detrás de cada actividad hay mucho esfuerzo, ilusión y coordinación”.