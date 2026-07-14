Un camión de residuos vacía su carga en plena calle al comenzar a arder en Pontevedra
Ha ocurrido en la zona de As Corvaceiras y los Bomberos trabajan en sofocar las llamas en la basura, formada sobre todo por papel
Los Bomberos de Pontevedra trabajan en la extinción de un incendio declarado este martes en un camión del servicio de residuos cuya carga comenzó a arder cuando circulaba por la avenida de Marín, muy cerca ya de la rotonda con Manuel del Palacio. El conductor del vehículo, al detectar que la carga echaba humo, vació la basura en la calle para evitar que las llamas llegaran al camión. Se trata sobre todo de papel recogido en los contenedores de reciclaje.
El suceso se ha registrado en torno a las 12.00 horas y el operativo ha generado retenciones circulatorias ya que es necesario ocupar buena parte de la calzada, pese a que los residuos fueron descargados en un lateral de la calle.
Según ha explicado el Concello, el conductor del camión se percató de la salida de humo desde la parte trasera por lo que estacionó en una zona segura, cerca de una parada de autobús y procedió a la descarga en plena calle.
Se dio aviso a todos los cuerpos de emergencia, que cortaron al tráfico el resto de los carriles de circulación y procedieron a sofocar la combustión de los residuos que estaban en la calzada.
Además, trabajadores de la empresa de residuos, PreZero, acudieron al lugar para poder limpiar una vez finalice la extinción.
El camión no ha registrado daños y tampoco hay heridos. Ahora se investigan las causas del incendio.
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