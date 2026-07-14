La Bonoloto deja un premio de más de 35.000 euros en Pontevedra
El boleto ganador se selló en la administración número 5 de la Rúa Soportales
N. D.
El sorteo de la Bonoloto de este lunes ha dejado un premio de 35.430,90 euros en la ciudad de Pontevedra. Se trata de un boleto de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) que fue sellado en la administración nº 5 de la Rúa Soportales, 4.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 21, 41, 24, 26, 25 y 46. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.234.155 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.
Además del premio en Pontevedra, de Segunda Categoría hay otros tres boletos acertantes que han sido validados en Carcaixent (Valencia), Madrid y Getafe (Madrid).
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