Asfaltados en Pontevedra provocan cortes de tráfico en Beiramar

El Concello de Pontevedra continúa esta semana con el plan de reposición de firmes y asfaltados en la ciudad y en la zona rural. Las actuaciones urbanas se centrarán en el asfaltado de la avenida del Uruguay y de parte de la avenida de Buenos Aires, en el tramo comprendido entre el puente das Corrientes y el de Santiago, donde las máquinas ya trabajan estos días

El núcleo central de la intervención en esta zona está previsto para este miércoles 15 y el jueves 16 de julio, cuando se procederá al fresado y asfaltado de la glorieta que conecta el puente de Santiago con la avenida de Buenos Aires y Padre Amoedo. La Policía Local ha diseñado un operativo de tráfico ya que hay cortes circulatorios y desvíos, si bien se anuncia que sí pueden acceder residentes y vehículos de servicios.

Así, el plan de movilidad establece el cierre al tráfico de la avenida de Buenos Aires en el tramo entre el puente de O Burgo y el de Os Tirantes. Los trabajos se ejecutarán en horario de mañana, desde las 7.00 hasta las 15.30 horas, de forma que se espera que la vía quede libre para la circulación durante el resto de la jornada.

En paralelo a la actividad en la zona urbana, los trabajos se realizan en el rural. Durante esta semana los operarios pavimentan el lugar de Laxiñas, en la parroquia de Mourente, así como los lugares de O Teso y O Tombo, en la parroquia de Bora. Una vez que se completen estas mejoras, la maquinaria se desplazará a la parroquia de Tomeza para continuar con las intervenciones previstas.

En el ámbito urbano ya se completó el asfaltado de las calles Doce de Novembro, José Malvar (entre las rotondas de Loureiro Crespo y Valdecorvos) y el tramo de Corvaceiras. En medio rural, los trabajos previos ya mejoraron las comunicaciones en el lugar de O Marco (Lourizán), Banqueira y Barragáns, el camino entre O Bispo y Soutonovo (Campañó) con el de Lampreeira (Alba), y el acceso al nuevo campo de fútbol de Salcedo.

Este proyecto de mantenimiento y seguridad vial representa la mayor dotación económica en esta materia realizada por el Concello. Adjudicado por un importe global de 4.444.436 euros, el contrato se estructura en cuatro lotes para permitir la ejecución de obras de manera simultánea e integral en todo el término municipal: Casco urbano, (1.139.371 euros), barrios y zona periurbana (1.108.375 euros), rural (1.124.685 euros) y parques empresariales (1.072.004 euros). En el mes de agosto está programado actuar en los polígonos industriales de O Campiño y de O Vao, donde se renovará el 100% de la superficie de rodadura, lo que supone actuar sobre 43.806,3 metros cuadrados.

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En total, el plan abarca una superficie de 191.304,5 metros cuadrados de vías a lo largo de casi 40 kilómetros de carreteras. La intervención integral no se limita a la renovación del asfalto, sino que incluye de forma conjunta medidas de calmado de tráfico con nuevos reductores de velocidad para reforzar la seguridad vial y la renovación de toda la señalización horizontal y vertical.