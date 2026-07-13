Sanxenxo quiere elaborar la tortilla más grande del mundo con 17.000 huevos

El Concello de Sanxenxo y la empresa familiar gallega 'El Huevo de la Abuela' han llegado a un acuerdo de colaboración para celebrar en este municipio el nuevo reto de cocinar la tortilla más grande del mundo.

El espectáculo será el sábado 5 de septiembre en Sanxenxo, coincidiendo con la celebración de la Feira da Cebola y Santa Rosalía.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, ‘El Huevo de la Abuela’ intentará de nuevo con el apoyo del Concello de Sanxenxo cocinar ante vecinos y turistas la tortilla más grande del mundo.

A la espera de conocer las cifras definitivas, la organización avanza que serán necesarios más de 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal.

La tortilla, de seis metros de diámetro y 10.000 kilos de peso, será volteada de forma espectacular por el equipo de ‘El Huevo de la Abuela’ con una grúa de 75 toneladas.

“Este año habrá novedades que iremos anunciando para superar los récords de las dos ediciones anteriores”, asegura Manuel Casal, propietario de ‘El Huevo de la Abuela’, que agradece “el interés del Concello de Sanxenxo para acoger este reto” e invita “a la hostelería local a participar de esta fiesta”.

“Le daremos dos vueltas a la tortilla, que será la mitad sin cebolla y la otra mitad con cebolla, como no podía ser de otra forma celebrándose la Feira da Cebola”, añade Manuel Casal.

El evento tendrá fines solidarios y lo que se recaude por las raciones de tortilla se destinará a comedores sociales y entidades benéficas.

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Manuel Casal afirma que “será un día muy especial, con actividades de todo tipo y 70 personas preparando la tortilla”.