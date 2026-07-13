Conocimiento
Rutas guiadas para descubrir el centro histórico
A.L.
El Concello de Pontevedra mantiene este verano su programa de visitas guiadas por el centro histórico, una propuesta de aproximadamente una hora y 45 minutos de duración que permite conocer algunos de los principales enclaves patrimoniales y culturales de la ciudad.
Hasta el 10 de septiembre, las salidas se realizan a las 11.30 y a las 18.30 horas, mientras que los domingos y festivos se ofrece un único recorrido a las 11.30 horas. Entre el 11 y el 30 de septiembre, los horarios pasarán a ser las 11.45 y las 17.30 horas, con salida única a las 11.45 los domingos y festivos.
Las rutas parten de la Oficina de Turismo, situada en la plaza de España, y los participantes pueden localizar al guía por su paraguas verde.
La tarifa general es de 7 euros, la reducida de 5 euros y la actividad es gratuita para los menores de 12 años.
Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 986 09 08 90 o de la página web municipal de turismo, visit-pontevedra.com
Además de estas visitas oficiales, también existe una amplia oferta de «tours» con proveedores de carácter privado en la ciudad.
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