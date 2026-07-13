Rutas guiadas para descubrir el centro histórico

El Concello de Pontevedra mantiene este verano su programa de visitas guiadas por el centro histórico, una propuesta de aproximadamente una hora y 45 minutos de duración que permite conocer algunos de los principales enclaves patrimoniales y culturales de la ciudad.

Hasta el 10 de septiembre, las salidas se realizan a las 11.30 y a las 18.30 horas, mientras que los domingos y festivos se ofrece un único recorrido a las 11.30 horas. Entre el 11 y el 30 de septiembre, los horarios pasarán a ser las 11.45 y las 17.30 horas, con salida única a las 11.45 los domingos y festivos.

Las rutas parten de la Oficina de Turismo, situada en la plaza de España, y los participantes pueden localizar al guía por su paraguas verde.

La tarifa general es de 7 euros, la reducida de 5 euros y la actividad es gratuita para los menores de 12 años.

Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 986 09 08 90 o de la página web municipal de turismo, visit-pontevedra.com

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Además de estas visitas oficiales, también existe una amplia oferta de «tours» con proveedores de carácter privado en la ciudad.