La primera Bienal de Artes Vivas de Pontevedra se clausura con más de 2.500 asistentes

La primera edición de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra, organizada por la Diputación, cerró este domingo tras reunir más de 2.500 asistentes a lo largo de los once días de programación desarrollada en el Convento de Santa Clara. Bajo el título “Nas marxes” y con el comisariado de Iñaki Martínez Antelo, la Bienal convirtió este espacio patrimonial en un lugar de encuentro entre la creación contemporánea y la ciudadanía, con un programa que agotó las entradas y confirmó el interés del público por este nuevo formato cultural en la capital pontevedresa.

“Esta primera edición demuestra que la Bienal de Artes Vivas nació con vocación de continuidad”, subrayó el vicepresidente de la Diputación Rafa Domínguez quien remarcó que “el éxito de público confirma que existía interés por una propuesta de este nivel y nos animan a continuación consolidando un proyecto cultural que alternará con la Bienal de Arte y que hará de Pontevedra un referente de la creación contemporánea”.

El vicepresidente destacó además que “Santa Clara volvió a demostrar que es el gran espacio cultural del futuro de la provincia. Durante estos once días el patrimonio se llenó de creación, de artistas y de ciudadanía, anticipando todo el potencial que tendrá este lugar cuando el proyecto esté plenamente desarrollado”.

La Bienal de Artes Vivas de Pontevedra es una nueva propuesta cultural diseñada por la Diputación que alternará, en los años pares, con la Bienal de Arte, los impares. En esta primera edición, la programación propuso una reflexión alrededor de las prácticas artísticas que habitan los límites entre disciplinas, donde las categorías se diluyen y donde tienen cabida obras difíciles de acomodar en los circuitos habituales, porque no tienen un encaje claro ni en un teatro ni en un museo.

La Bienal favoreció el encuentro entre creadores y público en un contexto en el que la experiencia compartida se convirtió en uno de sus principales ejes. Santa Clara acogió 22 espectáculos de performance, danza, teatro, música, poesía y circo contemporáneo, de los que cuatro fueron estrenos absolutos y 14 pudieron verse por primera vez en Galicia.

Entre las propuestas presentadas destacaron la performance participativa World of Interiors, de Ana Borralho y João Galante; la pieza del reconocido coreógrafo francés Jérôme Bel, interpretada por María Roja; la danza de Ángela Millano con Escarlet y de Manuel Rodríguez con Alien; el concierto performativo Àlbum Victòria, de Laia Estruch junto a la banda pontevedresa Zunzún; o el cierre de la Bienal con el Premio León de Oro de la Bienal de Venecia Alessandro Sciarroni y su pieza Don't Be Frightened of Turning the Page.

La programación también puso en valor la creación gallega con propuestas de Clo Plas, Diego Vites y Javi Álvarez, Alejandra Pombo Su, Celso Fernández Sanmartín, Fran Martínez, VACAburra o Pistacatro, entre otras, apostando tanto por obras consolidadas como por procesos de creación en desarrollo y articulándose con iniciativas como Residencias Paraíso, el festival Citemor de Montemor-el-Velho o TNT-Terrassa Nueves Tendències.

A lo largo de estos días, Santa Clara se transformó en un espacio abierto a la escucha, al pensamiento y a la participación activa. El antiguo convento se consolidó como un lugar para la experimentación artística, convirtiendo la iglesia, el coro, los jardines en escenarios donde el patrimonio histórico dialogó con el cuerpo, el movimiento, la palabra, la música y la performance.

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Con este balance, la Diputación de Pontevedra cierra con éxito la primera edición de la Bienal de Artes Vivas, una cita que se incorpora al calendario cultural gallego como un nuevo espacio de referencia para las artes contemporáneas y que refuerza la apuesta de la institución por situar Pontevedra como un territorio de creación, experimentación e innovación cultural.