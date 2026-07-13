El Pontevedra CF inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos

El Pontevedra Club de Fútbol 2026-2027 ya está en marcha. La primera plantilla granate puso fin este lunes, 13 de julio, a sus vacaciones con los tradicionales reconocimientos médicos previos al comienzo de la pretemporada, realizados en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez. Será el miércoles cuando los futbolistas vuelvan a vestirse de corto para completar la primera sesión de entrenamiento del nuevo curso.

Rubén Domínguez comenzará entonces a trabajar con un grupo todavía en construcción y en el que destacan las numerosas novedades. El técnico ourensano, renovado junto a su segundo entrenador, Adrián Abalo, afronta su segunda campaña en el banquillo de Pasarón con el objetivo de seguir asentando al Pontevedra en Primera Federación y mantener al equipo en condiciones de competir en la zona alta.

La plantilla cuenta actualmente con siete caras nuevas. Iker Galindo llega para reforzar la portería, Adri Argos para el lateral derecho, Jerin Ramos e Iker Ivorra amplían las alternativas en el centro del campo, mientras que Ilias Charid, Iñaki Elejalde y Domingo Mba se incorporan a la parcela ofensiva. Los nuevos jugadores tendrán desde el miércoles sus primeras sesiones para adaptarse a las ideas de Rubén Domínguez y comenzar a integrarse en el grupo.

Junto a los fichajes, el Pontevedra ha asegurado la continuidad de buena parte de su columna vertebral. Raúl Marqueta, Adrián Expósito, Ander Vidorreta, Yelko Pino y Álex Compa tenían contrato en vigor, mientras que el club ha cerrado las renovaciones del capitán, Álex González, que iniciará su undécima temporada consecutiva en el primer equipo granate, así como de Juanra Gómez, Álvaro Pérez y Alberto Gil.

El inicio de la pretemporada llega también después de una profunda renovación del vestuario. Entre las salidas confirmadas se encuentran las de Edu Sousa, Benjamín Garay, Alain Ribeiro, Miguel Cuesta, Antonio Montoro, Miki Bosch, Víctor Eimil y Facu Ballardo. Tampoco continúan João Resende, Diego Gómez, Luisao Macías y Rubén López, que habían llegado a Pasarón en calidad de cedidos.

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Con 16 futbolistas confirmados, la dirección deportiva continúa trabajando para completar una plantilla que todavía necesita nuevas incorporaciones antes del comienzo de la competición. Los jugadores de las categorías inferiores permitirán a Rubén Domínguez completar el grupo durante las primeras jornadas de una preparación que servirá para comprobar el estado físico de los futbolistas, ensamblar las nuevas piezas y empezar a definir el Pontevedra de la temporada 2026/2027.