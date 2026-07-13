Una mujer, ingresada en Montecelo tras una presunta agresión machista en Cerdedo Cotobade

Una mujer de 41 años permanece ingresada en el Hospital Montecelo después de resultar herida de gravedad el pasado sábado por la tarde-noche en una aldea de Cerdedo Cotobade. Su pareja, un hombre español de 48 años, fue detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de violencia machista y ya ha pasado a disposición judicial.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirman que los agentes recibieron el aviso durante la tarde-noche del sábado y que, al llegar al lugar, se encontraron a la mujer lesionada. La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las heridas.

Los investigadores tratan de reconstruir lo sucedido en el interior de la vivienda. Entre las hipótesis que se barajan figura que la mujer sufriese una caída durante una discusión o que fuese arrojada desde un balcón. No obstante, desde el instituto armado mantienen la prudencia y evitan concretar por el momento cómo se produjeron las lesiones.

Según las primeras informaciones, varios vecinos escucharon gritos procedentes de una vivienda. Poco después encontraron a la mujer tendida en el exterior, ensangrentada y con lesiones visibles en el rostro. Aunque estaba consciente, apenas pudo comunicarse con las personas que acudieron en su ayuda, ya que no habla castellano.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia trasladaron a la víctima al Hospital Montecelo, donde se encuentra ingresada. Los agentes detuvieron en el lugar a su pareja por una presunta agresión machista.

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El estado de la mujer ha impedido hasta ahora que los investigadores puedan tomarle declaración. Su testimonio será clave para determinar cómo se produjeron las lesiones y aclarar la posible responsabilidad del detenido. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias.