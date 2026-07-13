Marín despide a 126 futuros oficiales antes de una graduación presidida por Felipe VI

Un total de 126 alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín recibirán este jueves, 16 de julio, sus Reales Despachos, el documento que marcará el inicio de su trayectoria profesional como oficiales de la Armada Española. La ceremonia, uno de los principales actos del Día del Carmen, estará presidida por el rey Felipe VI.

La promoción llega a la graduación después de cuatro años de intensa formación académica y militar en las instalaciones marinenses. Antes del acto castrense, los futuros oficiales participaron este lunes en la tradicional recepción de despedida, celebrada en el salón de plenos de Marín.

La alcaldesa, María Ramallo, les animó a mantener su vínculo con la localidad pese a los destinos que recibirán tras abandonar la Escuela Naval. «Ahora estaréis pendientes de vuestros destinos, pero vayáis donde vayáis, os animo a que volváis a Marín, donde siempre estaremos encantados de recibiros», señaló durante el encuentro.

Ramallo también destacó la relación que se establece entre el centro militar y el municipio durante los años de formación. La regidora deseó suerte a los integrantes de la promoción en una nueva etapa profesional «en la que parte de la defensa de nuestro país queda en vuestras manos».

La recepción concluyó con la tradicional fotografía de grupo en la escalinata del Concello, en el mismo lugar donde los alumnos posaron al inicio de su estancia en Marín. La imagen cerró simbólicamente un ciclo de cuatro años, aunque el vínculo con la villa continuará para muchos de ellos.

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La entrega de despachos reunirá este jueves a autoridades civiles y militares en una jornada que volverá a situar a Marín y a su Escuela Naval en el centro de los actos de la Armada.