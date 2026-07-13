Portazo al acto provincial
Lores: «Pontevedra es el concello que menos fondos recibe proporcionalmente, no tenemos nada que celebrar»
El gobierno local mantendrá la colaboración institucional, pero acusa al organismo provincial de «falta de equidad» y reclama un «cambio de actitud»
Pontevedra no estará representada oficialmente en el acto con el que la Diputación celebrará sus tres primeros años de mandato. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció la ausencia como protesta por el reparto de fondos provinciales, que considera «discriminatorio» para la capital.
«No tenemos nada que celebrar», afirmó el regidor, quien sostiene que Pontevedra es el municipio que menos dinero recibe proporcionalmente de la Diputación. Según explicó, hay una decena de concellos que obtienen más recursos en términos absolutos, una diferencia que solo considera justificable en casos como Vigo por su mayor población.
Lores aseguró que la situación fue trasladada «reiteradamente» al presidente provincial, Luis López, sin que se haya producido un cambio. «Es ya un problema de dignidad», señaló, antes de criticar que la institución tenga su sede en Pontevedra y reciba una colaboración constante del Concello sin una respuesta equivalente.
El alcalde recordó las cesiones de espacios, edificios y equipamientos municipales realizadas durante distintos gobiernos provinciales, entre ellas el Pazo da Cultura o Santa Clara. Pese al plante, garantizó que se mantendrán los convenios y la cooperación en los proyectos de interés para la ciudad.
La decisión supone una «llamada de atención pública» después de tres años en los que el gobierno local había optado por la prudencia. Lores admitió que espera que la situación cambie y descartó que el gesto afecte a las relaciones ordinarias.
Obras en el Gafos y otros asuntos
Lores aprovechó para comunicar que la maquinaria ya está siendo trasladada al río Gafos para retirar 360 metros del colector de aguas residuales situado entre la estación de autobuses y la avenida de la Estación. La obra, adjudicada a Viaqua por 751.000 euros, «deberá terminar antes de las lluvias intensas», indicó el regidor.
El Concello también informará antes de su inicio sobre los cortes y alternativas de tráfico de las próximas obras en la calle Casimiro Gómez. Sobre la sequía, el alcalde lerezano volvió a pedir a la Xunta datos actualizados, pese a que explicó que «todo sigue igual, sin novedades».
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