Itinerantia, el festival de espectáculos ambulantes, regresa a las calles de Pontevedra

Las calles de Pontevedra volverán a convertirse en un gran escenario al aire libre con una nueva edición de Itineranta, el festival de espectáculos de calle que alcanza este año su decimoquinta edición. Durante tres jornadas, la ciudad acogerá una amplia programación de propuestas artísticas itinerantes que recorrerán plazas y calles del centro histórico, acercando el teatro, la música, el circo y la animación a vecinos y visitantes.

En este nuevo ciclo participarán un total de once compañías, cada una con sus propios espectáculos y propuestas. El concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, acompañado por Laura de Gabriel, de Troula, la compañía de espectáculos ambulantes encargada de la coordinación del festival, presentó este lunes la programación en el Concello de Pontevedra. Ambos aprovecharon la ocasión para invitar al público "a disfrutar, a pasarlo bien, a salir a la calle y a escoger entre los diferentes espectáculos, porque tenemos la ciudad poblada de espectáculos", señaló Gómez, quien destacó la buena acogida que cada año recibe esta cita cultural.

El festival arrancará el miércoles 15 de julio con las actuaciones de Cía La Tal, K de Calle y Pyros Espectáculos. La programación continuará el jueves 16 con Javier Ariza, La Finestra, Always Drinking Marching Band y Deabru Beltzak, mientras que el viernes 17 pondrán el broche final Xirriquiteula Teatre, Pía, Tiritirantes y La Fam.

Laura de Gabriel destacó que uno de los principales atractivos de Itineranta reside en el factor sorpresa de sus montajes. "Los espectáculos realmente hay que estar ahí para verlos, porque traen muchas sorpresas. Hay de todo tipo, el público puede participar si quiere, hay música, levantan el ánimo. Hay que estar para ver lo que pasa", explicó durante la presentación. Además, recordó que se trata de un festival dedicado exclusivamente a espectáculos itinerantes, un formato que permite una interacción constante entre artistas y público y convierte las propias calles en parte del escenario.

La programación incluye propuestas para todos los públicos y de estilos muy variados, desde espectáculos pirotécnicos hasta montajes circenses, musicales, teatrales y de humor. La organización ha diseñado cada jornada para que cada día existan propuestas de carácter más familiar y montajes de gran formato con efectos de fuego y luz.

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Los pasacalles recorrerán algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como las plazas da Ferrería, de España y da Peregrina, entre otros enclaves del casco histórico. Los horarios completos y los recorridos previstos pueden consultarse en la página web del festival, itineranta.com.