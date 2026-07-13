El futuro hospital recibe 10 millones más sin aclararse todavía su fecha de estreno

El hospital único de Pontevedra , en obras desde mayo de 2021 y que, que la Xunta bautizó como Novo Montecelo, aún necesita diez millones más de equipamientos para poder abrir. El Consello acordó este lunes la licitación de ese paquete final de material para completar los equipos del edificio de Mourente, cuya entrada en servicio aún se ha aclarado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, da por hecho que Radioterapia sí podría estar en marcha a finales de este año, pero evitó dar plazos sobre la totalidad de hospital, que ya acumula un notable retraso, puesto que se llegó a situar la conclusión del edificio entre finales de 2023 y principios de 2024. Como es obvio, tampoco se ha iniciado el traslado de ninguno de los servicios en activo en el resto de hospitales del área ni se ha aclarado qué pasará con el Provincial.

La ampliación de Montecelo, presupuestada inicialmente en 134 millones de euros, prevé 91.000 metros cuadrados de nueva superficie hospitalaria y una segunda fase de reforma del edificio antiguo. El proyecto permitirá concentrar servicios, ampliar camas, consultas, urgencias y tecnología sanitaria, además de incorporar prestaciones como Radioterapia y Medicina Nuclear, largamente reclamadas para evitar desplazamientos de pacientes a otros hospitales gallegos, especialmente a Vigo.

Los 10,3 millones aprobados ahora completarán la partida de 30 previstos para el equipamiento del Gran Montecelo. Así, durante el presente año se licitarán los sistemas de anestesia (298.870 euros), las salas de broncoscopia y láser CO2 (654.731), nuevo equipamiento de radioterapia-inmobilización (292.559), diferente mobiliario general y de oficina (3.600.000) y sus equipos de informática y sistemas de información (4.816.000), así como el contrato de servicios para la planificación y ejecución des traslado definitivo al nuevo hospital, cuyo imponerte de licitación ascenderá hasta los 688.933 euros.

Hasta ahora, la inversión realizada para adquirir material durante los años 2024 y 2025 , asciende a un total de 21.700.686 euros y se apunta que «la previsión es que el Novo Hospital Montecelo se ponga en funcionamiento de forma progresiva, comenzando este mismo año con radioterapia», sin precisar un calendario más concreto.

El único servicio que podría estar en marcha este año es el de Medicina Nuclear. Alfonso Rueda reiteró este lunes que abrirá este año, una fecha que ya se anunció hace meses. Una vez que esté en funcionamiento, es estima que una media anual de 500 pacientes del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ya no tendrán que volver a desplazarse hasta la de Vigo para recibir radioterapia.

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Ya en abril de 2023 se visitaban las obras del búnker de este servicio, una estructura de 430 m2, que alberga dos aceleradores lineales que la Xunta adquirió por más de cuatro millones de euros. Entonces se apuntaba que podría estar en servicio en 2024, pero tres años después, aún no existe un calendario definitivo. n