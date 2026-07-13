Dos días de vela dictarán al campeón gallego en la ría de Pontevedra

El Trofeo Hotel Carlos I Silgar recuperará los días 18 y 19 de julio el Campeonato Gallego de Cruceros, con una flota de embarcaciones ORC que competirá en la ría de Pontevedra, el entorno de Ons y Onza y distintos campos de regata frente al municipio de Sanxenxo.

La cita, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo, combinará recorridos técnicos entre boyas con pruebas costeras. El comité ha diseñado hasta 16 trazados alternativos, que se elegirán en función del viento y del estado de la mar. Entre ellos figuran los clásicos barlovento-sotavento, navegaciones por el interior de la ría y rutas alrededor de las islas.

La competición reunirá barcos de toda Galicia repartidos en cinco divisiones, desde los grupos ORC 1 a ORC 4, además de la categoría Open. El objetivo será equilibrar las opciones de los veleros más competitivos en mangas técnicas y de los que ofrecen mejor rendimiento en recorridos de litoral.

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Durante la presentación, el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López, destacó la trayectoria de Pedro Campos al frente del club. «Ha puesto al Náutico y a Sanxenxo en el panorama nacional e internacional», afirmó. También el presidente de la Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, y el alcalde, Telmo Martín, subrayaron su papel en la proyección náutica del municipio.