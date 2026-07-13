Alemania supera a Portugal en visitas a Pontevedra durante el mes de junio

Alemania fue el principal país de procedencia de los turistas internacionales que acudieron durante el pasado mes de junio al puesto de información turística municipal de Pontevedra, en la Praza de España. Según los datos a los que ha tenido acceso FARO, en total, se contabilizaron 284 visitantes alemanes, el 16,58 % de los 1.713 turistas extranjeros registrados, una cifra que sitúa a Alemania por delante de Portugal, tradicionalmente uno de los mercados más importantes para la ciudad.

Portugal ocupó en esta ocasión el segundo puesto, con 176 visitantes, equivalentes al 10,27 % del total internacional. Le siguieron Estados Unidos, con 158 turistas y un 9,22 %, y Francia, con 156 visitantes, el 9,11 %. La elevada presencia de viajeros estadounidenses constituye uno de los datos más destacados del balance, al situar a Estados Unidos como el tercer mercado internacional durante el mes analizado.

También sobresalen los visitantes procedentes del Reino Unido, con 137 personas; Italia, con 115, y Argentina, con 95.

En total se atendió a 7.609 turistas en el puesto de información municipal, la mayoría de España: 5.896

En cuanto al turismo nacional, Madrid mantiene, como es habitual año tras año, la primera posición. De los 5.896 visitantes españoles contabilizados, 1.611 procedían de esta comunidad autónoma, lo que representa el 27,32 % del total.

Tras Madrid, destacan Andalucía y Cataluña. Andalucía aportó 829 visitantes, un 14,06 %, mientras que Cataluña registró 504, equivalentes al 8,55 %. A continuación se situaron Castilla y León, con 430 turistas; La Rioja, con 361; Galicia, con 355, y el País Vasco, con 343.

Hay que destacar que, desde el punto de vista del sector turístico, el mes de junio ha sido especialmente bueno. En buena parte esto se ha debido a las cifras que suma el Camiño de Santiago en sus dos variantes portuguesas: la tradicional y la de la costa, ya que ambas pasan por Pontevedra.

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También a nivel hotelero esto se dejó notar, con ocupaciones sensiblemente mayores que las de otros años. Julio ya está más pendiente de las condiciones meteorológicas.