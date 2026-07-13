Turismo en la Boa Vila
Alemania supera a Portugal en visitas a Pontevedra durante el mes de junio
Madrid mantiene su liderazgo entre el turismo nacional, mientras Andalucía y Cataluña se consolidan en el segundo y tercer puestos
Alemania fue el principal país de procedencia de los turistas internacionales que acudieron durante el pasado mes de junio al puesto de información turística municipal de Pontevedra, en la Praza de España. Según los datos a los que ha tenido acceso FARO, en total, se contabilizaron 284 visitantes alemanes, el 16,58 % de los 1.713 turistas extranjeros registrados, una cifra que sitúa a Alemania por delante de Portugal, tradicionalmente uno de los mercados más importantes para la ciudad.
Portugal ocupó en esta ocasión el segundo puesto, con 176 visitantes, equivalentes al 10,27 % del total internacional. Le siguieron Estados Unidos, con 158 turistas y un 9,22 %, y Francia, con 156 visitantes, el 9,11 %. La elevada presencia de viajeros estadounidenses constituye uno de los datos más destacados del balance, al situar a Estados Unidos como el tercer mercado internacional durante el mes analizado.
También sobresalen los visitantes procedentes del Reino Unido, con 137 personas; Italia, con 115, y Argentina, con 95.
En total se atendió a 7.609 turistas en el puesto de información municipal, la mayoría de España: 5.896
En cuanto al turismo nacional, Madrid mantiene, como es habitual año tras año, la primera posición. De los 5.896 visitantes españoles contabilizados, 1.611 procedían de esta comunidad autónoma, lo que representa el 27,32 % del total.
Tras Madrid, destacan Andalucía y Cataluña. Andalucía aportó 829 visitantes, un 14,06 %, mientras que Cataluña registró 504, equivalentes al 8,55 %. A continuación se situaron Castilla y León, con 430 turistas; La Rioja, con 361; Galicia, con 355, y el País Vasco, con 343.
Hay que destacar que, desde el punto de vista del sector turístico, el mes de junio ha sido especialmente bueno. En buena parte esto se ha debido a las cifras que suma el Camiño de Santiago en sus dos variantes portuguesas: la tradicional y la de la costa, ya que ambas pasan por Pontevedra.
También a nivel hotelero esto se dejó notar, con ocupaciones sensiblemente mayores que las de otros años. Julio ya está más pendiente de las condiciones meteorológicas.
Rutas guiadas para descubrir el centro histórico
El Concello de Pontevedra mantiene este verano su programa de visitas guiadas por el centro histórico, una propuesta de aproximadamente una hora y 45 minutos de duración que permite conocer algunos de los principales enclaves patrimoniales y culturales de la ciudad.
Hasta el 10 de septiembre, las salidas se realizan a las 11.30 y a las 18.30 horas, mientras que los domingos y festivos se ofrece un único recorrido a las 11.30 horas. Entre el 11 y el 30 de septiembre, los horarios pasarán a ser las 11.45 y las 17.30 horas, con salida única a las 11.45 los domingos y festivos.
Las rutas parten de la Oficina de Turismo, situada en la plaza de España, y los participantes pueden localizar al guía por su paraguas verde.
La tarifa general es de 7 euros, la reducida de 5 euros y la actividad es gratuita para los menores de 12 años.
Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 986 09 08 90 o de la página web municipal de turismo, visit-pontevedra.com
Además de estas visitas oficiales, también existe una amplia oferta de «tours» con proveedores de carácter privado en la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más allá del lujo desde las Rías Baixas: propiedades donde valor no significa precio
- La Guardia Civil de Pontevedra localiza a un estafador de 2.000 euros a través del Bizum inverso
- Muere un pontevedrés de 76 años en la playa de Cabeceira
- Hombres G y M-Clan golean en Portas
- ¿Dónde ver el España-Bélgica en pantalla gigante en la comarca de Pontevedra?
- Condenado un hombre por agarrar por el cuello y tirar a suelo a un menor que jugaba a la pelota con su hijo en Portonovo
- San Benitiño de Lérez mantiene el tirón entre fieles habituales y nuevos visitantes
- San Benito de Lérez celebra mañana su día grande