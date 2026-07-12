Ocio
Valientes al agua en Sanxenxo
El Mundial de Colchonetas reunió a 334 participantes en A Panadeira pese a una mañana en la que el tiempo no acompañó demasiado
La playa de A Panadeira volvió a convertirse este domingo en el escenario del mundial más disparatado y refrescante, y este año también uno de los más valientes, de Sanxenxo. La mañana no acompañó del todo, con cielo nublado y el agua más fría de lo que muchos habrían deseado, pero ni eso frenó a los 334 participantes que se lanzaron al mar en la XVI edición del Mundial de Colchonetas. La cita, organizada por la Asociación O Cubreiro, reunió además, como siempre, a cientos de espectadores en el arenal, confiados a ese microclima de Sanxenxo que tantas veces acaba jugando a favor.
La prueba volvió a dividirse por edades, con carreras para niños de 0 a 9 años, jóvenes de 10 a 14 y adultos. Entre los más rápidos de la jornada figuraron Klaus Müller Rodríguez, Gracia Gervás, Antía Rovira Busto, Brais Rovira Busto y Roi Lores Martínez en la categoría infantil; Mau Guezuraga, Rudolf Müller Rodríguez, Preston Mezger Acuña, Roque Gómez Aguín y Dino Abad Fernández, entre los jóvenes, y Ringo Deza Sáez, Paula Torres Fajardo, Ricardo Lino García, Iñaki Gómez Lanzagorta y Alfonso Beatonte Castro, en adultos.
Como cada año, el Mundial de Colchonetas combinó la competición con el espectáculo visual. El premio al mejor disfraz de grupo fue para Alicia en el país de las maravillas, mientras que la colchoneta más original fue Titanic. El mejor disfraz individual recayó en Poseidón y el mejor disfraz de grupo juvenil fue para Las Trolls.
La cita, que ya alcanza las 16 ediciones, confirmó de nuevo su tirón entre vecinos, visitantes y curiosos. La imagen de la playa llena de colchonetas, disfraces y público volvió a demostrar que este peculiar campeonato sigue siendo una de las propuestas más coloridas y esperadas del verano en Sanxenxo. Aunque este domingo tocó meterse en el agua con algo más de coraje que de calor, los participantes demostraron que para proclamarse campeón del mundo de colchonetas también hay que saber plantarle cara al Atlántico.
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