Marín
V Festa do Viño Ribeiras do Morrazo por la celebración del Carmen
Se pudieron catar las distintas variedades que producen Adega de Ardán (Marín), Os Areeiros (Vilaboa) y Reboraina (Redondela)
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Marín
La V Festa do Viño da IXP Ribeiras do Morrazo ha vuelto a formar parte del primer fin de semana de las Festas do Carme de Marín.
Los stands se colocaron en la Alameda, donde el público pudo degustar y catar las distintas variedades que producen Adega de Ardán (Marín), Os Areeiros (Vilaboa) y Reboraina (Redondela).
Estas bodegas forman parte de la asociación montada alrededor de esta indicación geográfica protegida, que trata de poner en valor la tradición vitivinícola de la comarca.
La cita ya es una referencia para los amantes del vino y la gastronomía, ya que como acompañamiento estuvo de nuevo también Rosa de los Vientos, con un stand propio con tapas de pulpo en distintas elaboraciones.
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