V Festa do Viño Ribeiras do Morrazo por la celebración del Carmen

La V Festa do Viño da IXP Ribeiras do Morrazo ha vuelto a formar parte del primer fin de semana de las Festas do Carme de Marín.

Los stands se colocaron en la Alameda, donde el público pudo degustar y catar las distintas variedades que producen Adega de Ardán (Marín), Os Areeiros (Vilaboa) y Reboraina (Redondela).

Estas bodegas forman parte de la asociación montada alrededor de esta indicación geográfica protegida, que trata de poner en valor la tradición vitivinícola de la comarca.

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La cita ya es una referencia para los amantes del vino y la gastronomía, ya que como acompañamiento estuvo de nuevo también Rosa de los Vientos, con un stand propio con tapas de pulpo en distintas elaboraciones.