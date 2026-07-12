El Puerto de Marín estrenará en 2027 un pionero plan de conexión eléctrica de los barcos

En 2027 el Puerto de Marín dará un paso más en su objetivo de reducción del impacto ambiental con la aplicación de energías limpias en sus procesos. Tras activar proyectos de placas fotovoltaicas, electricidad verde y energías renovables en su actividad diaria, la Autoridad Portuaria ya tiene en marcha la ejecución de un plan pionero: conseguir apagar los motores de combustión de los barcos cuando estén atracados en el puerto. Para ello, ya ha licitado por 260.000 euros su primer proyecto para abastecer de energía eléctrica a los buques desde el muelle. Con los motores tradicionales desconectados se contribuye a mitigar el ruido y las emisiones de gases a la atmósfera. Cuatro empresas pugnan por ejecutar las obras.

Este primer proyecto ya está en marcha para los muelles Adolfo Reboredo, donde se localiza la terminal de contenedores. Con un plazo de ejecución de seis meses y cerca de adjudicar las obras, se trata de crear una «instalación de suministro eléctrico a buques denominada OPS por las siglas en inglés ‘Onshore Power Supply’ que consistirá básicamente en conectar los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan actualmente para abastecerse (para mantener el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración, iluminación, equipos de emergencia, etc.) puedan mantenerse apagados durante la carga y descarga de mercancías y de este modo reducir las emisiones contaminantes».

Con los plazos actuales sobre la mesa, en 2027 se aplicará este sistema, diseñado para abastecer a dos portacontenedores a la vez. Se detalla que «la energía eléctrica es indispensable para el funcionamiento de los buques en puerto, por lo que la tecnología que los electrifica adquiere un papel muy importante». El sistema OPS «engloba la alimentación eléctrica a buques desde tierra tanto en baja tensión (400 V /440 V / 480 V) como en alta tensión (6,6 kV / 11 kV). Para que la electricidad pueda ser suministrada desde el puerto al buque atracado, este sistema exige que exista una conexión entre el barco y el muelle, conexión que además debe requerir unas características determinadas de tensión, potencia y frecuencia, adecuadas para los diferentes buques que quieran conectarse. El sistema también deberá estar dotado de una conexión con la red de distribución eléctrica, u otro sistema alternativo, mediante uniones que permitan abastecer a los buques de sus necesidades energéticas durante el tiempo de atraque, sin que tengan que utilizar sus motores auxiliares. Todo ello de cara a cumplir la Ley Europea del Clima, que ha otorgado carácter vinculante al objetivo de neutralidad climática, y ha establecido un ambicioso objetivo intermedio de reducción de las emisiones del 55% en 2030 con respecto a 1990».

Estas obras estarán financiadas mediante fondos europeos Feder4 y la «Autoridad Portuaria de Marín ya ha tramitado una solicitud de suministro de 2 000 kW a la compañía distribuidora Unión Fenosa Distribución Electricidad, S.A. (UFD) y dispone de proyecto para la ejecución de un nuevo Centro de Seccionamiento y nuevo Centro de Protección y Medida, este último, a ubicar en el propio muelle de portacontenedores».

La solución elegida partirá de ese Centro de Protección y Medida y «será necesario ejecutar la canalización entre esta instalación y la subestación OPS, la propia subestación OPS, las canalizaciones entre esta última y las cajas de tomas a ejecutar en el borde del muelle. En la zona existen instalaciones enterradas (instalaciones de saneamiento, abastecimiento, electricidad de MT, electricidad de BT y comunicaciones) que interferirán con la instalación de la nueva infraestructura proyectada».

Media de 23 horas

El estudio indica que el tiempo medio de estancia en puerto, considerando los últimos tres años es de 23 horas, una media que no hace obligatoria la instalación de esta infraestructura en Marín, pero «la Autoridad Portuaria sí se plantea la construcción de las instalaciones necesarias para poder suministrar energía eléctrica a los buques portacontenedores atracados en el puerto de Marín, considerando la posibilidad de dar suministro a dos buques a la vez»

Se estima que sería necesaria una potencia total para todo el recinto de 5.000 KVAS, superior a los 2.000 que puede suministrar la compañía distribuidora, por lo que «se debe disponer de una segunda alimentación, la cual podría venir desde las plantas fotovoltaicas que se instalen en el puerto, completadas con baterías para la acumulación de la energía».

El proyecto señala que «el tráfico marítimo constituye una fuente especialmente importante de contaminación atmosférica, lo que supone una amenaza para la salud pública y el medio ambiente en las zonas costeras y ciudades portuarias. Además de CO2, los buques emiten elevados niveles de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado, contaminantes altamente peligrosos para la salud humana». Para reducir este impacto, uno de los medios es suministrar energía eléctrica de origen renovable a los buques desde tierra.

La Autoridad Portuaria apuesta así por la electrificación, que permitirá que «los buques pueden apagar sus motores auxiliares durante su estancia en puerto y, por tanto, eliminar el ruido y las emisiones de gases contaminantes asociadas durante las operaciones de carga, descarga y estacionamiento». Apunta que «si bien es cierto que durante esta fase la cantidad de emisiones que se producen es menor que durante la fase de tráfico marítimo en sí mismo, en este caso los contaminantes que se emiten afectan directamente a la calidad del aire de los núcleos de población cercanos al puerto, así como del puerto mismo».

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Añade que «las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los buques atracados son relativamente bajas, pero lo que realmente supone un riesgo para la salud de la población que reside en áreas próximas a los puertos son las emisiones de otros elementos contaminantes».