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PortAmérica baja el telón sobreviviendo al aguacero en la noche que Dani Martín reveló su plan en Galicia

Xoel López y Amaia precedieron al madrileño en un recinto de Portas donde el público se entregó pese a estar empapado por una tromba de agua que obligó a retrasar una hora las actuaciones

PortAmérica baja el telón sobreviviendo al aguacero en la noche que Dani Martín reveló su plan en Galicia

PortAmérica baja el telón sobreviviendo al aguacero en la noche que Dani Martín reveló su plan en Galicia

Iñaki Abella

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R. V.

Pontevedra

PortAmérica puso este sábado el punto final a su edición de 2026 con una última jornada encabezada por Xoel López, Amaia y Dani Martín, tres de los nombres más esperados de un cartel que durante tres días ha convertido el recinto de A Azucarera, en Portas, en uno de los grandes puntos de encuentro musical del verano gallego.

La cita llegó después de una segunda jornada en la que los grandes protagonistas fueron Hombres G y M-Clan, dos bandas fundamentales del pop-rock español que hicieron viajar al público a través de algunos de los temas más reconocibles de sus respectivas trayectorias.

Pero el festival sufrió en su despedida a causa de la meteorología. Cuando el escenario estaba listo para que Xoel López, uno de los grandes reclamos de la jornada, saliera al escenario, comenzó a caer un aguacero que al final obligaría a la organización a retrasar una hora todas las actuaciones.

Un contratiempo que al público poco pareció importarle. Aunque en su mayoría con la ropa empapada, resistió la espera sin decaer el ánimo, y así se lo demostraron cuando comenzó a tocar Xoel, primero, y Amaia, a continuación. Pero sobre todo, el ánimo festivalero de las decenas de personas congregadas despertó al sonar «Zapatillas», la canción icónica del cofundador de El Canto del Loco.

PortAmérica se despide a lo grande de 2026 con Xoel López, Amaia y Dani Martín

PortAmérica se despide a lo grande de 2026 con Xoel López, Amaia y Dani Martín

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PortAmérica se despide a lo grande de 2026 con Xoel López, Amaia y Dani Martín / Iñaki Abella

Dani Martín piso a fondo el acelerador del oficio para meterse al público en el bolsillo desde el primer minuto. Tanto por las canciones, combinando lo más popular de su extenso repertorio con temas recientes, como por su peculiar estilo de «haceros la pelota a los gallegos», como así lo calificó. Hasta el punto de que ya no se sabe si en broma o en serio reveló su intención de comprarse casa en Galicia.

«Lo que pasa es que está puto caro Galicia», soltó ante un auditorio que seguía sin saber cuánto había de cierto o de juego en esta confesión. Igual quien lo puede saber es Manuel Jabois, el periodista y escritor de Sanxenxo, el «amigos» al que el cantante madrileño presentó como su asesor en esa hipotética compra de vivienda gallega. «Me dice Jabois que espere a después del verano», añadió entre risas.

Con ese buen rollo siguió un concierto intenso y rompedor. Donde Dani Martín se descargó para extraer toda la energía de los espectadores. Hasta abandonó el escenario para meterse en medio del público y desde allí, rodeado de su calor, interpretar «Peter Pan».

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Fue el momentazo de la noche que el líder de El Canto del Loco regaló a los espectadores, de los que se despidió dando las enésimas gracias a Galicia y los gallegos por tratarle tan bien siempre, e invitando a seguir la noche de música en Portas con los Sanguijuelas del Guadiana.

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