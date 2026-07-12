PortAmérica baja el telón por todo lo alto a pesar del clima incierto

PortAmérica pondrá este sábado el punto final a su edición de 2026 con una última jornada encabezada por Xoel López, Amaia y Dani Martín, tres de los nombres más esperados de un cartel que durante tres días ha convertido el recinto de A Azucarera, en Portas, en uno de los grandes puntos de encuentro musical del verano gallego.

La cita llega después de una segunda jornada en la que los grandes protagonistas fueron Hombres G y M-Clan, dos bandas fundamentales del pop-rock español que hicieron viajar al público a través de algunos de los temas más reconocibles de sus respectivas trayectorias. Sus actuaciones reunieron a miles de asistentes en una noche marcada por la música de estos grupos, convertidos ya en auténticos clásicos de la música española, con sus grandes estribillos y un ambiente de celebración.

Tras ese segundo día, el festival encaró su despedida con una programación que combinaría diferentes estilos y generaciones. Xoel López, uno de los grandes reclamos de la jornada, Amaia, talento anteriormente emergente, ahora ya consolidado, y Dani Martin, uno de los artistas más queridos allá donde va, además de otros artistas como Noelia Franco, Meridian Brothers, La duendeneta o Sanguijuelas del Guadiana.

El tiempo, eso sí, no acompañó tanto como en los días anteriores, y fue una jornada con un tiempo más inestable, con nubosidad y algunas lluvias, pero finalmente no lo suficiente como para suspender los conciertos, y los fans pudieron ver todos los conciertos sin mayores problemas.

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Y por supuesto, en esta última jornada, PortAmérica volvió a contar con el atractivo de su propuesta gastronómica y las actividades paralelas que han convertido al festival en una cita que va más allá de la música. Con esta última jornada, el evento cerró una nueva edición marcada por la mezcla de grandes nombres, artistas emergentes y un público fiel que cada verano se desplaza hasta Portas.