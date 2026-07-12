Poio sobre ruedas: A Rosa dos Ventos cita a moteros de España y Portugal

La XIV Concentración Motera A Rosa dos Ventos ha convertido este fin de semana a Poio en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al motociclismo en las Rías Baixas. La cita, organizada por el Motoclub A Rosa dos Ventos con la colaboración del Concello de Poio, ha regresado tras el paréntesis del año pasado con rutas, conciertos, exhibiciones y actividades abiertas al público en el entorno de A Seca.

El evento cuenta con participantes procedentes de 21 provincias españolas, incluidas las cuatro gallegas, además de Melilla y de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. También participan en él motoristas llegados desde distintos puntos de Portugal.

En la presentación de la cita hace unos días, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, destacó la repercusión turística y económica de la concentración, que tiene un impacto relevante en la hostelería y el comercio local. El regidor también agradeció el trabajo desarrollado durante todo el año por el motoclub para consolidar la cita como uno de los grandes eventos de dos ruedas de las Rías Baixas.

Participantes en la concentración en Poio. / Pedro Mina

La programación comenzó el pasado viernes con la tradicional ruta de las antorchas, un recorrido por el municipio en recuerdo de los motoristas fallecidos. La jornada concluyó con un concierto del grupo América de Vigo en A Seca.

Este sábado se celebraron una sesión vermú, juegos moteros, concursos y una actuación de la batucada Os Queimatasas, antes del paseo por las calles del municipio. Los participantes inscritos también disfrutaron de una degustación de mejillón gallego.

Uno de los principales atractivos fue la exhibición del especialista portugués Cajó Stunt Rider, que actuó por primera vez en la provincia de Pontevedra. El programa incluyó dos pases, uno antes de la cena de confraternidad y otro a medianoche, coincidiendo con el espectáculo de fuego de Amelie Trotet.

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La concentración concluirá este domingo con una ruta por el entorno de Poio, varias paradas con aperitivos y la tradicional comida de confraternidad en la carpa instalada en A Seca.