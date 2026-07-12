Las ópticas de Pontevedra, a tope ante el eclipse

Las ópticas de Pontevedra ya han comenzado a prepararse para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del verano: el eclipse solar que podrá observarse el próximo 12 de agosto. Aunque todavía faltan varias semanas para la cita, los establecimientos consultados aseguran que la demanda de gafas homologadas ha ido creciendo de forma progresiva y confían en que las ventas se disparen a medida que se acerque la fecha. Familias, aficionados a la astronomía y curiosos que no quieren perderse el fenómeno ya se acercan estos días a las ópticas para adquirir la protección adecuada.

En Ópticos Velasco, Gonzalo Portela explica que los primeros clientes comenzaron a llegar hace aproximadamente un mes. Hasta el momento, calcula que han vendido entre 30 y 40 unidades, aunque espera que la mayor parte de las compras se concentren durante los días previos al eclipse. «La gente va viniendo poco a poco, pero seguramente conforme se acerque el día vendrá mucha más», señala. Además, destaca que el perfil de los compradores es muy variado y que el interés por el eclipse alcanza a personas de todas las edades.

Una percepción similar comparten en Ópticas Lafuente. Paula González apunta que el interés procede de un público muy diverso, aunque predominan las familias que quieren disfrutar del eclipse con seguridad. «Los más aficionados a la astronomía seguramente ya cuentan con telescopios y material específico, pero la mayoría son familias que buscan unas gafas para poder verlo sin riesgos», explica.

La óptica insiste en que observar el sol sin protección puede provocar lesiones graves e irreversibles. «Sería como ponerse a soldar sin utilizar las gafas de protección», compara para explicar el peligro que supone la radiación solar directa sobre los ojos.

Mónica Gómez Lor, responsable de Ópticas Gómez Lor, advierte de que todavía siguen circulando falsas creencias sobre métodos caseros para contemplar el eclipse. «No sirven las radiografías, ni los CD, ni los cristales ahumados. Solo protegen las lentes homologadas para este tipo de observaciones», subraya.

Paula González, en Ópticas Lafuente / Rafa Vázquez

La especialista explica que estas gafas incorporan filtros específicos capaces de bloquear no solo la luz visible, sino también la radiación ultravioleta y la infrarroja, dos franjas del espectro especialmente peligrosas para la salud ocular. La exposición directa al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones fotoquímicas en la retina, además de quemaduras causadas por la radiación infrarroja. «Puede producirse una retinopatía por radiación solar o incluso quemaduras que dejen secuelas permanentes», advierte.

Además de utilizar gafas certificadas, Gómez Lor recuerda que también es importante conservarlas en su envoltorio hasta el momento de usarlas para evitar arañazos que puedan reducir la eficacia de los filtros. Asimismo, insiste en un gesto que considera fundamental: colocarse las gafas antes de mirar al sol y no después. «Parece una obviedad, pero nunca hay que mirar primero y ponerse las gafas después», recalca.

Gonzalo Portela, de Ópticos Velasco / Gustavo Santos

Las tres ópticas coinciden en un mismo mensaje: únicamente deben utilizarse gafas homologadas para la observación solar.

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El precio de estas gafas homologadas ronda entre 3 y 3.50 euros, una inversión reducida que, recuerdan los ópticos, garantiza una observación segura de un fenómeno astronómico excepcional que, insisten, nunca debe contemplarse sin la protección adecuada.