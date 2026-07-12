Más de cuatro millones de euros para mejorar los centros educativos de la comarca

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional destina este verano 4.065.183 euros a obras de construcción, rehabilitación y mejora en centros educativos de la comarca de Pontevedra. El programa comprende 27 intervenciones distribuidas entre once de los catorce ayuntamientos que integran el territorio: Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo, Caldas de Reis, Barro, Cuntis, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Ponte Caldelas y A Lama.

La mayor parte del presupuesto, 3,45 millones de euros, corresponde a cinco actuaciones de gran envergadura. A ellas se suman 22 obras de pequeña y mediana entidad incluidas en el Plan Ben_Estar, dotadas en la comarca con cerca de 619.000 euros.

Las inversiones más elevadas se concentran en Marín y Cuntis. En el CEIP do Seixo, en Marín, la Xunta desarrolla una rehabilitación integral presupuestada en 1.088.738 euros. Una intervención similar se ejecuta en el CPI Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis, con un coste de 1.074.051 euros.

También destaca la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño, en O Campo Lameiro, que supone una inversión de 695.735 euros. En Caldas de Reis, las obras para mejorar la eficiencia energética y otras instalaciones del CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar alcanzan los 410.789 euros, a los que se añaden otros 29.515 euros para el traslado de aulas prefabricadas en el IES Plurilingüe Aquis Celenis.

En la Boa Vila

En la ciudad de Pontevedra, el gasto conjunto asciende a 425.101 euros. La actuación principal consiste en la mejora de las instalaciones eléctricas del CIFP Carlos Oroza, con 177.130 euros. El Ben_Estar incorpora, además, trabajos en nueve centros de la capital, entre ellos reformas de aseos, reparaciones eléctricas, mejoras de accesibilidad, canalizaciones de aguas pluviales y actuaciones en iluminación y carpinterías.

Poio reúne seis intervenciones menores por un total de 165.608 euros. Las obras afectan a los colegios de Viñas, Chancelas e Isidora Riestra, al CIFP de Cantería de Galicia y al IES de Poio. Entre los trabajos previstos figuran la reforma de aseos y del comedor, mejoras en la biblioteca, la reparación de la cubierta y una intervención en el transformador eléctrico.

El programa se completa con una inversión de 52.642 euros en los colegios Manuel Cordo Boullosa y A Reigosa, en Ponte Caldelas; 48.000 euros para mejorar el saneamiento del CEIP Amor Ruibal de Barro; 40.000 euros para acondicionar espacios en el CEIP A Lama; 20.000 euros para reparaciones en el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo, y 15.000 euros para renovar el sistema de protección contra incendios del IES de Cerdedo Cotobade.

El dossier de actuaciones no recoge obras este verano en los municipios de Portas, Vilaboa y Moraña.

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Estas intervenciones forman parte del dispositivo autonómico previsto para el periodo no lectivo, durante el que la Xunta desarrolla en toda Galicia 390 obras en 364 colegios e institutos, con una inversión global de 86,7 millones. La Consellería aprovecha las vacaciones para ejecutar trabajos difíciles de compatibilizar con la actividad académica, como cambios de cubiertas, rehabilitaciones, reformas eléctricas, instalación de ascensores y reparaciones ocasionadas por los temporales del invierno.