Consternación en O Campo Lameiro por el fallecimiento de su exalcalde Rafael Lago Novás

El municipio de O Campo Lameiro ha recibido con profunda consternación la noticia del fallecimiento de Rafael Lago Novás, maestro y exalcalde de la localidad durante varias etapas, entre los años 1968 y 1974 y, posteriormente, desde las primeras elecciones democráticas de 1979 hasta 1983.

Su muerte ha causado una gran tristeza entre los vecinos, ya que Rafael Lago desarrolló durante muchos años su labor docente en las escuelas unitarias de Couso y en el CEIP Pedro Antonio Cerviño, centro del que fue su primer director. Finalizó su carrera profesional en el colegio Álvarez Limeses de Pontevedra, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento.

Junto a su esposa, Mercedes Gil Mendoza, Rafael Lago Novás lideró el proceso de acompañamiento político de la sociedad civil de O Campo Lameiro hacia la democracia. Encabezó un proyecto político independiente y vecinal con el que alcanzó la Alcaldía en las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1979.

En 1983 fue sucedido en el cargo por Julio Sayáns, también maestro y candidato independiente, antes de concurrir posteriormente a las elecciones por el Partido Popular.

Durante su etapa como maestro en la parroquia de Couso, Rafael Lago promovió la creación del Teleclub «O Costado», un espacio de encuentro en el que los vecinos se reunían para ver la televisión, practicar diversos juegos tradicionales y disfrutar de una biblioteca creada en sus instalaciones.

Asimismo, fue uno de los impulsores de la construcción del depósito y de la red de abastecimiento de agua de la parroquia.

Durante su mandato municipal se acuñó el lema «Campo Lameiro, capital gallega del arte rupestre», y se promovieron distintas actuaciones destinadas a dinamizar el municipio en una etapa en la que la sociedad de Campo Lameiro comenzaba a abrirse a la democracia.

El alcalde, Carlos Costa, y la corporación municipal del Concello de O Campo Lameiro lamentan profundamente su fallecimiento y trasladan sus condolencias a su esposa, Mercedes Gil Mendoza; a sus hijos, Mercedes y Rafael, y al resto de sus familiares y allegados.

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El funeral por su eterno descanso se celebrará este lunes, a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de la Virgen del Camino, en Pontevedra.