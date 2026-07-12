A la caza de Mewtwo por los diez años de Pokémon GO

Móviles en la mano, baterías externas en las mochilas y ganas de caminar. Así vivieron cientos de jugadores el festival mundial organizado por el décimo aniversario de Pokémon GO, un evento que durante el fin de semana tuvo también su reflejo en Pontevedra y que contó con Mewtwo, uno de los Pokémon más emblemáticos de la franquicia, como gran protagonista.

La cita formó parte del Pokémon GO Fest Global, celebrado los días 11 y 12 de julio, y llegó después de un arranque simbólico en Times Square, en Nueva York, donde cientos de jugadores participaron el sábado en una incursión multitudinaria contra Mewtwo. A miles de kilómetros, la Boa Vila replicó el mismo espíritu del evento: salir a la calle, reunirse con otros entrenadores y recorrer la ciudad siguiendo el mapa del juego.

En Pontevedra, la quedada estuvo coordinada por Jorge Domínguez, conocido en la comunidad como «Odacchin», uno de los organizadores locales del grupo. La comunidad se organiza principalmente a través de Campfire, la aplicación vinculada a Pokémon GO, y de un grupo abierto de Telegram a nivel provincial. «Se reúne toda la comunidad y, entre todos, vamos a distintos monumentos que dentro del juego funcionan como puntos de incursión. Nos enfrentamos a Mewtwo para intentar capturarlo», explicaba uno de los participantes durante la jornada.

El funcionamiento de estas incursiones es colectivo. Los jugadores se desplazan por la ciudad hasta los gimnasios del juego, ubicados en lugares reales como plazas, monumentos o espacios reconocibles. Allí se enfrentan juntos al Pokémon legendario y, si logran derrotarlo, cada participante tiene la oportunidad de capturarlo desde su propio móvil.

La zona elegida en Pontevedra no fue casual. Según explicaron los jugadores, el centro concentra varios gimnasios muy próximos entre sí, lo que facilita encadenar incursiones sin grandes desplazamientos. Entre los puntos mencionados estaban la plaza de la Libertad, el Monumento a la Tertulia y el Monumento a los Héroes de Ponte Sampaio. «Normalmente nos movemos por toda la ciudad, pero en esta ocasión estamos concentrados aquí porque los Mewtwo que buscamos aparecen en estos gimnasios», señalaban.

Más allá de la competición, los participantes destacan el componente social del juego. «Aquí venimos a hacer amistades, a patear la ciudad y a ver quién consigue los mejores bichos», resumía uno de ellos. De hecho, la comunidad pontevedresa queda al menos una vez a la semana para jugar, aunque eventos como este multiplican la asistencia habitual.

Aunque este evento mundial terminaba oficialmente a las siete de la tarde, muchos participantes tenían previsto alargar la quedada hasta la noche, ya sin jugar «porque las baterías no aguantan tanto», para tomar algo y compartir experiencias.

Pokémon GO, lanzado en 2016 y actualmente propiedad de Scopely tras la compra del negocio de videojuegos de Niantic, sigue manteniendo una comunidad activa diez años después. En Pontevedra, esa comunidad no solo continúa, sino que, según sus propios integrantes, está creciendo.

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La jornada dejó una imagen poco habitual pero cada vez más reconocible a orillas del Lérez: grupos de jugadores recorriendo la ciudad, mirando el mapa virtual del teléfono y coordinándose para pasar de un gimnasio a otro. Una década después de su estreno, Pokémon GO sigue sacando a sus entrenadores a la calle. Esta vez, Pontevedra fue también parte del tablero.