Besteiro reclama a la Xunta una solución para el abastecimiento de agua de Vilaboa

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este domingo a la Xunta una solución urgente para garantizar el abastecimiento de agua en Vilaboa y en el conjunto de la comarca.

Besteiro realizó esta petición tras mantener una reunión con el alcalde de Vilaboa, César Poza, y su equipo de gobierno. Según explicó, el municipio necesita disponer de recursos hídricos suficientes para desarrollar su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), habilitar nuevo suelo residencial y promover áreas destinadas a la actividad económica.

El dirigente socialista lamentó que la mancomunidad impulsada por el gobierno gallego para compartir el suministro de agua entre varios ayuntamientos acumule años de retraso. A su juicio, esta situación está perjudicando directamente la creación de vivienda y condicionando otros proyectos de desarrollo.

Besteiro señaló que la Xunta debe asumir el liderazgo de una negociación que depende, principalmente, del acuerdo entre la administración autonómica y el Concello de Pontevedra. Por este motivo, exigió que ambas partes resuelvan cuanto antes una cuestión que considera clave para el futuro de Vilaboa.

El secretario general del PSdeG incidió en que la falta de nuevos recursos de agua está limitando en la actualidad el crecimiento del municipio, ya que la urbanización de nuevos ámbitos depende de que se garantice previamente el suministro.

«Se trata de posibilitar la fijación de población y afrontar así el reto demográfico», afirmó Besteiro, quien acusó a la Xunta de estar «obstaculizando» el crecimiento de Vilaboa mientras no sea capaz de cerrar un acuerdo sobre el futuro sistema de gestión del agua en la comarca.

Entroido de Cobres

Durante su visita, Besteiro también felicitó a los vecinos de Vilaboa por la reciente declaración del Entroido de Cobres como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

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El líder socialista destacó el trabajo realizado de forma conjunta desde el Concello y desde el gobierno del Estado para conseguir este reconocimiento y puso en valor una tradición que, según subrayó, se ha mantenido a lo largo del tiempo gracias al esfuerzo de los habitantes del municipio.