La Xunta concedió 288.000 euros para la adquisición de vivienda protegida en Pontevedra

La Xunta ha concedido en la ciudad de Pontevedra ayudas por un importe total de 288.000 euros para facilitar la compra de vivienda protegida y de inmuebles situados en el centro histórico. En concreto, se aprobaron 29 subvenciones para adquirir vivienda protegida y otras dos destinadas a operaciones en el casco histórico.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, mantuvo este sábado un encuentro con una decena de beneficiarios, acompañada por el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández. Varias de las personas asistentes recibieron apoyo para comprar viviendas protegidas en el barrio de Valdecorvos.

Pontevedra figura entre los municipios considerados de precio máximo superior. Por ello, las ayudas para vivienda protegida pueden alcanzar los 20.000 euros para menores de 36 años y los 16.000 euros para personas de esa edad o mayores.

La Xunta asegura haber abonado ya el 100% de las 188 ayudas concedidas este año en Galicia, por un total de dos millones de euros. Además, ampliará durante julio el presupuesto en otros dos millones: 1,7 millones para vivienda protegida y 280.000 euros para compras en centros históricos.

Esta ampliación permitirá atender, siempre que cumplan los requisitos, a 89 personas que permanecen en lista de espera, 51 de ellas en el municipio de Pontevedra. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

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Allegue recordó también que estas ayudas son compatibles con los avales autonómicos destinados a cubrir el 20% del préstamo hipotecario. La Xunta mantiene actualmente en marcha 306 viviendas de promoción pública en Pontevedra, la mayoría en el barrio de Valdecorvos.