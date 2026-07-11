Campus de Pontevedra
La Universidade de Vigo busca nuevos estudiantes sénior
La preinscripción en el programa está abierta hasta el próximo miércoles, 15 de julio
La Universidade de Vigo busca incorporar nuevos estudiantes sénior al Programa Universitario de Maiores (PUM) del campus de Pontevedra, cuya preinscripción para el curso 2026/2027 permanecerá abierta hasta el 15 de julio.
La iniciativa se dirige principalmente a personas de 55 años o más interesadas en seguir aprendiendo y participar activamente en la vida universitaria.
El programa aspira a mantener las cifras récord del curso 2025/2026, cuando alcanzó 632 matrículas en los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra, superando los niveles anteriores a la pandemia. El alumnado tiene una edad media de 69 años y el 65% son mujeres. Junto a la formación académica, el PUM ofrece actividades complementarias de carácter cultural, científico y social. Entre ellas figura el programa Embaixadores e Embaixadoras da Ciencia e do Coñecemento, en el que 22 estudiantes participaron, junto a personal investigador, en charlas divulgativas celebradas en cafeterías.
El PUM ofrece dos itinerarios. El Ciclo Intensivo, con 50 plazas en Pontevedra, no exige titulación previa y permite obtener el título propio de Cultura e Sociedade tras cursar 60 créditos ECTS en cuatro años. El Ciclo Integrado está dirigido a quienes hayan superado el ciclo anterior o cuenten con una titulación universitaria oficial; son 36 créditos ECTS y se obtiene el título de Universitario Superior Sénior.
En Pontevedra, el programa cuenta con el apoyo de ASAEXS, que organiza visitas culturales, congresos, jornadas y otras actividades destinadas a fomentar el aprendizaje permanente, la participación social y el envejecimiento activo.
Los interesados pueden ampliar información en www.asaexs.es o www.maiores.uvigo.es
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