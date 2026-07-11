El polígono pontevedrés de Valdecorvos completa su capacidad total de 500 viviendas, el 75% de ellas públicas

El barrio de Valdecorvos ya existía antes, pero no fue hasta 2010 cuando adquirió carácter plenamente urbano, entre la zona de A Seca y la avenida de Lugo, con un histórico pazo como principal edificación. Ahora, quince años después, la capacidad edificatoria del barrio está agotada. Se planificó con una previsión de albergar 500 viviendas y a día de hoy, esa cifra ya se ha alcanzado, entre pisos ya ejecutados y otros en proyecto o en obras. La mayor parte, alrededor del 75% son inmuebles de promoción pública.

La recepción oficial de la zona por parte del Concello fue en abril de 2010 y se pone punto y seguido a un proyecto urbanístico y residencial que comenzó a gestarse hace más de treinta años en 1990. Ya por aquel entonces la Xunta de Galicia anunciaba la urbanización de esos 125.000 metros cuadrados entre la avenida de Lugo y O Castañal, pero fueron necesarias dos décadas para ajustar urbanísticamente los terrenos (inicialmente se había diseñado para chalés unifamiliares, después se reconvirtieron en bloques de edificios y finalmente quedó con unos 450 pisos colectivos y 44 viviendas unifamiliares adosadas), expropiar el suelo, obtener todos los permisos y ejecutar las obras.

Además de algunas viviendas ya existentes, fue aquel el pistoletazo de salida para su actual ocupación casi plena. Varias cooperativas se hicieron con terrenos para edificar chalés o edificaciones colectivas, no sin polémica en algún caso por los largos retrasos en la ejecución y entrega de las propiedades, un asunto que aún colea.

La Xunta levantó después el primer inmueble de viviendas públicas, con 132 hogares que se entregaron en 2025. Una década después, el desarrollo urbanístico de Valdecorvos apenas había despegado, pero fue el actual plan de la Consellería de Vivenda de duplicar en esta legislatura el parque de este tipo de pisos lo que disparó las obras en el barrio.

A día de hoy se estiman en unas 150 las viviendas no públicas de la zona y, al margen de las 132 entregadas en 2015, ya están ejecutadas, o en obras 130 más. Un edificio de 74 hogares, ejecutado por Copasa por unos 14 millones de euros, ya está en vísperas de ser entregado a sus adjudicatarios, tras el sorteo realizado hace meses. Otro avanza en su ejecución, a cargo de Xac-Oresa, con 56 viviendas y casi nueve millones de inversión.

Noticias relacionadas

Por su parte, San José ha sido elegida para levantar otro inmueble de La constructora pontevedresa también ha sido recientemente seleccionada por Vipugal para ejecutar otras 48 nuevas viviendas públicas en el polígono de Valdecorvos de Pontevedra. El presupuesto supera los 10,9 millones de euros y el plazo de ejecución será de 18 meses. Están en fase de licitación 54 hogares en otro edificio y la reconversión de unos bajos. Todo ello suma 370 pisos públicos, más los 150 privados, que dejan ya el barrio son solares disponibles. De hecho, la Xunta ya trabaja en más pisos públicos en AParda (13) y Tafisa (58) y busca otros terrenos en la ciudad.