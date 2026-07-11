Iker Galindo refuerza la portería del Pontevedra CF tras la salida de Edu Sousa

El Pontevedra CF continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Iker Galindo. El guardameta guipuzcoano, de 21 años, llega procedente del Bilbao Athletic y se suma al proyecto dirigido por Rubén Domínguez para cubrir la vacante dejada por Edu Sousa.

Nacido en Ibarra el 22 de julio de 2004, Galindo comenzó su formación en las categorías inferiores del Tolosa y de la Real Sociedad. Posteriormente pasó por el Arenas Club, conjunto con el que participó en el ascenso a Primera Federación, antes de incorporarse a la estructura del Athletic Club.

El nuevo portero granate, de 1,88 metros de altura, afrontará en Pasarón una nueva etapa en su carrera deportiva. Raúl Marqueta parte inicialmente con ventaja para ocupar la titularidad, aunque la llegada de Galindo aumenta la competencia en una posición que ha experimentado una importante transformación durante las últimas semanas.

Su fichaje se produce después de la marcha de Edu Sousa, que ha puesto fin a su segunda etapa en el Pontevedra. El histórico guardameta abandona el club tras disputar 331 partidos oficiales a lo largo de once temporadas y continuará su trayectoria en la SD Compostela.

La incorporación de Galindo se enmarca en un periodo de intensa actividad para la dirección deportiva granate. El club también ha asegurado la continuidad del capitán, Álex González, Juanra y Alberto Gil, además de cerrar la llegada de Domingo Mba, dentro del proceso de renovación de la plantilla para afrontar el nuevo curso.

El Pontevedra continúa trabajando en nuevas incorporaciones y una de las operaciones que se encontraría más avanzada es la de Mangel Prendes. Aunque todavía no existe confirmación oficial, el centrocampista asturiano estaría cerca de alcanzar un acuerdo con la entidad granate.

Mangel, nacido en Candás en 2001, pertenece actualmente al Gimnàstic de Tarragona, al que llegó después de completar una destacada temporada en el Arenteiro. Se trata de un futbolista polivalente, capaz de actuar como mediocentro y también como defensa central, que destaca por su orden táctico, su intensidad en los duelos y su capacidad para iniciar el juego desde posiciones retrasadas.

Antes de recalar en Tarragona, pasó por las estructuras del Deportivo de La Coruña y del Real Oviedo, con cuyo primer equipo llegó a competir en Segunda División. También defendió las camisetas de la Ponferradina y del Arenteiro. Su posible llegada proporcionaría a Rubén Domínguez una pieza con experiencia y capacidad para ocupar distintas posiciones.

Noticias relacionadas

La dirección deportiva también estudia alternativas para reforzar el lateral izquierdo. En ese contexto, el Pontevedra se habría fijado en Rui Pedro Fernandes Ferreira, defensa portugués de 24 años que pasó por las categorías inferiores de clubes como el FC Porto y que posteriormente jugó en equipos como el Amarante y el Paços de Ferreira.