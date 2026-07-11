Hombres G y M-Clan golean en Portas

Música y gastronomía se fusionan un día más en la segunda jornada de PortAmérica, que volvió a reunir este viernes a miles de personas en el recinto de la Azucreira de Portas. Desde media tarde, arrancando con Candela Liste, hasta bien entrada la madrugada, con Señora DJ, el público llenó los tres escenarios del festival de disfrute, con una programación que combina artistas consagrados con propuestas emergentes, al tiempo que gozó con la gastronomía que ofrece el festival, Una mezcla difícil de resistir, incluso a pesar de coincidir con el partido de la selección española en el mundial de fútbol.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó con la actuación de Hombres G, que hizo cantar a varias generaciones con algunos de los grandes himnos de la banda madrileña. Temas como Devuélveme a mi chica o Venezia desataron la ovación del público, que respondió con un recinto prácticamente lleno.

Segunda jornada del festival PortAmérica / Iñaki Abella

Antes fue el turno de M-Clan, que volvió a demostrar su conexión con el público gracias a un repertorio en el que no faltaron algunos de sus clásicos más conocidos. Grande Amore, Eladio y los seres queridos, Repion, Eliades Ochoa o Sexy Zebras, completaron la jornada, entre canciones y alta cocina.

Más allá de la música, el ShowRocking volvió a convertirse en uno de los principales atractivos del festival. La zona gastronómica registró una gran afluencia de asistentes que aprovecharon la presencia de reconocidos cocineros para degustar propuestas elaboradas especialmente para la ocasión, manteniendo una de las señas de identidad de PortAmérica desde sus primeras ediciones.

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El tercer y último día sigue hoy con la apuesta, con Dani Martín, Amaia o Xoel López como cabezas de cartel, para cerrar un festival al que además acompaña también el buen tiempo, que favoreció una elevada asistencia, tanto de público gallego como de visitantes llegados desde otros puntos de España. El ambiente volvió a estar marcado por la convivencia, con largas colas en los accesos durante las primeras horas de la tarde y un continuo movimiento entre los escenarios y la zona de restauración.