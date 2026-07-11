Herido tras caer con su monopatín en el centro de Pontevedra
Fue trasladado al Hospital Montecelo ante la sospecha de que se hubiese podido romper un hueso
Un joven tuvo que ser trasladado en la noche del pasado viernes al Hospital Montecelo de Pontevedra después de sufrir una caída cuando circulaba en monopatín por la calle A Barca, en las inmediaciones de la Praza Concepción Arenal.
El accidente se produjo alrededor de las 23.30 horas. Según la información oficial disponible, el joven utilizaba un monopatín convencional, «skate», y no un vehículo de movilidad personal eléctrico.
Hasta el lugar se trasladaron una ambulancia, que lo evacuó al centro hospitalario pontevedrés ante la sospecha de que pudiera haber sufrido la fractura de un hueso, y agentes de la Policía Local, que procedieron a regular el tráfico, especialmente en la rotonda que empalma la calle con la Avenida de Uruguay.
- La histórica gaseosa 'La Revoltosa' renace en Marín
- Las cañas (de pescar) son para el verano
- Así será Bigsound Pontevedra 2026: dos días, 22 artistas y más de 20 horas de música
- El alquiler de autocaravanas acelera en Pontevedra
- Más allá del lujo desde las Rías Baixas: propiedades donde valor no significa precio
- La Guardia Civil de Pontevedra localiza a un estafador de 2.000 euros a través del Bizum inverso
- Muere un pontevedrés de 76 años en la playa de Cabeceira
- ¿Dónde ver el España-Bélgica en pantalla gigante en la comarca de Pontevedra?