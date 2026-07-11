Herido tras caer con su monopatín en el centro de Pontevedra

Un joven tuvo que ser trasladado en la noche del pasado viernes al Hospital Montecelo de Pontevedra después de sufrir una caída cuando circulaba en monopatín por la calle A Barca, en las inmediaciones de la Praza Concepción Arenal.

El accidente se produjo alrededor de las 23.30 horas. Según la información oficial disponible, el joven utilizaba un monopatín convencional, «skate», y no un vehículo de movilidad personal eléctrico.

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Hasta el lugar se trasladaron una ambulancia, que lo evacuó al centro hospitalario pontevedrés ante la sospecha de que pudiera haber sufrido la fractura de un hueso, y agentes de la Policía Local, que procedieron a regular el tráfico, especialmente en la rotonda que empalma la calle con la Avenida de Uruguay.