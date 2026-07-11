«La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico»

La UNED celebrará del 13 al 15 de julio en su centro de Pontevedra el curso de verano «Tecnología y ciberseguridad», dirigido por Cristina González Gaya y coordinado por Rafael Pastor Vargas. Se puede seguir tanto de forma presencial como on line, en directo o en diferido.

El curso parte de la idea de que vivimos una profunda transformación digital. ¿Cuáles cree que son los principales retos que plantea hoy esta transformación para la sociedad?

La transformación digital está modificando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos a los servicios, en definitiva, cómo vivimos. El principal reto consiste en aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías sin perder de vista aspectos fundamentales como la seguridad, la privacidad o la protección de los derechos digitales. También es esencial reducir la brecha digital y fomentar una ciudadanía con los conocimientos necesarios para desenvolverse con confianza en un entorno cada vez más tecnológico.

Se cita a especialistas del ámbito académico, institucional y tecnológico. ¿Qué destacaría de los ponentes?

Contamos con profesionales procedentes de la universidad, de las administraciones públicas y del ámbito empresarial, lo que permite ofrecer una visión muy completa y actual de la tecnología y la ciberseguridad. Esa combinación de experiencia académica y práctica enriquece el debate y facilita que los asistentes conozcan tanto los fundamentos como los desafíos reales que afrontan las organizaciones. Además de que son expertos en cada tema que imparten, lo explican de una manera accesible para cualquier participante, y abordan temas prácticos y casos reales.

La formación podrá seguirse de forma presencial y on line, en directo o en diferido. ¿Qué importancia tiene para la UNED ofrecer este tipo de formatos flexibles en sus cursos de verano?

La flexibilidad forma parte de la identidad de la UNED. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la formación independientemente del lugar de residencia o de las circunstancias personales y profesionales de cada estudiante.

La inteligencia artificial es uno de los grandes ejes del programa. ¿Qué oportunidades y qué riesgos está generando en el ámbito de la ciberseguridad?

La inteligencia artificial es una herramienta de enorme potencial. Permite detectar amenazas con mayor rapidez, automatizar procesos de respuesta y mejorar la capacidad de prevención frente a los ciberataques. Sin embargo, también puede ser utilizada por los ciberdelincuentes para desarrollar ataques más sofisticados, generar campañas de desinformación o crear fraudes cada vez más difíciles de identificar. Por ello resulta imprescindible comprender tanto sus ventajas como sus riesgos y promover un uso responsable.

El curso está dirigido también a personas sin perfil tecnológico. ¿Por qué es importante acercar la ciberseguridad al conjunto de la ciudadanía y no solo a especialistas?

Porque la ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico. Hoy todos utilizamos dispositivos conectados, realizamos gestiones por internet y compartimos información personal a diario. Conocer unas pautas básicas de seguridad ayuda a prevenir fraudes, proteger la privacidad y utilizar la tecnología de forma más segura. La concienciación de la ciudadanía es una de las mejores herramientas para reducir los riesgos digitales. En el curso se abordan casos reales y cómo se pueden prevenir, a nivel usuario.

El programa incluye cuestiones como privacidad, desinformación y protección de datos. ¿Hasta qué punto estos temas forman ya parte de la vida cotidiana de cualquier usuario?

¿Quién no ha recibido un mensaje, una llamada o un correo electrónico que era un fraude? Cada vez que utilizamos redes sociales, hacemos una compra on line, aceptamos condiciones de uso o recibimos información a través de internet, estamos interactuando con cuestiones relacionadas con la privacidad, la protección de datos o la desinformación. Por eso es fundamental desarrollar una actitud crítica y adquirir conocimientos que permitan tomar decisiones informadas en el entorno digital y sobre todo estar alerta para evitar “caer en la trampa”.

También se abordarán avances como la criptografía cuántica. ¿Qué papel pueden desempeñar estas tecnologías en el futuro de la protección de la información?

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La computación cuántica plantea nuevos desafíos para los sistemas criptográficos actuales, pero también abre la puerta a soluciones mucho más robustas para proteger la información. Analizar estas tecnologías permite anticiparse a los cambios que llegarán en los próximos años y comprender cómo evolucionarán los mecanismos de seguridad para garantizar la confidencialidad de los datos en un escenario tecnológico cada vez más avanzado. Además, los ponentes Francisco Benítez y Domingo Gómez, lo explican de una manera fácil de comprender.