Conciertos en Galicia
Café Quijano dará un concierto gratuito en Combarro durante la Festa do Mar de agosto
Los autores de "La Lola" cantarán el día 22 a las 23.30 horas en la Praza da Chousa
El grupo Café Quijano ofrecerá un concierto gratuito en la Festa do Mar de Combarro el próximo sábado 22 de agosto, a las 23.30 horas en la Praza da Chousa. Es una de las citas del programa festivo, que se desarrollará entre el 20 y el 23 de agosto.
Café Quijano cuentan entre su repertorio conocidos temas como «La Lola», «Nada de ná» o «La Taberna del Buda», que forman parte de una trayectoria de varias décadas que en estos momentos le lleva por más de 25 ciudades españolas con la gira Miami 1990 Tour..
El concelleiro de Festexos de Poio, Fran Dasilva, destaca que esta primera confirmación de la Festa do Mar es una invitación para que la gente marque en el calendario esos días de agosto. «Estamos preparando una edición muy especial y Café Quijano es solo el primer adelanto de una programación pensada para todos los públicos», afirmó.
El Concello de Poio irá dando a conocer en las próximas semanas el resto de propuestas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La histórica gaseosa 'La Revoltosa' renace en Marín
- Las cañas (de pescar) son para el verano
- Así será Bigsound Pontevedra 2026: dos días, 22 artistas y más de 20 horas de música
- El alquiler de autocaravanas acelera en Pontevedra
- Más allá del lujo desde las Rías Baixas: propiedades donde valor no significa precio
- La Guardia Civil de Pontevedra localiza a un estafador de 2.000 euros a través del Bizum inverso
- Muere un pontevedrés de 76 años en la playa de Cabeceira
- ¿Dónde ver el España-Bélgica en pantalla gigante en la comarca de Pontevedra?