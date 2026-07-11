ASSEII reclama baños públicos y para ostomizados en Pontevedra: «Es un tema de salud»

La Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal (ASSEII) reclama la instalación de baños públicos, dignos y accesibles en las ciudades, así como la incorporación de aseos adaptados para personas ostomizadas en fiestas, conciertos, festivales y otros eventos multitudinarios.

La presidenta de la entidad, la pontevedresa Ángela Paz, considera que la disponibilidad de aseos debe abordarse como una cuestión de salud pública, accesibilidad, dignidad y protección ambiental. «Seguiremos trabajando en la concienciación sobre la necesidad de disponer de baños dignos y públicos para todo el mundo», señala a FARO.

La asociación desarrolla charlas y actividades divulgativas en las que explica la importancia de mantener limpios los aseos comunitarios y de hacer un uso responsable de estas instalaciones. Paz advierte de que cualquier persona puede encontrarse en una situación de urgencia y no disponer de un baño en condiciones.

La falta de este tipo de servicios afecta especialmente a las personas mayores, embarazadas, menores, pacientes sometidos a determinados tratamientos, personas con enfermedades intestinales, movilidad reducida u ostomías. No obstante, ASSEII insiste en que se trata de una necesidad que puede afectar en algún momento al conjunto de la población.

Su presidenta alerta también de los problemas sanitarios que puede provocar la retención frecuente de la orina o las heces ante la imposibilidad de encontrar un aseo.

En este sentido, pone como ejemplo a aquellas personas que pasan varias horas fuera de casa y no pueden acceder a los baños de los establecimientos de hostelería porque se les exige realizar una consumición.

«Si una persona tiene que retener sus esfínteres todos los días, con el tiempo puede desarrollar un problema de salud que habría sido posible prevenir con la existencia de aseos públicos», sostiene. Esta situación, añade, puede terminar generando además una mayor carga para el sistema sanitario.

La entidad denuncia que, en ciudades como Pontevedra, existen baños en centros de salud, edificios administrativos, instalaciones culturales, hospitales o recintos deportivos, pero su disponibilidad está condicionada por los horarios de apertura.

Para ASSEII, estas alternativas no sustituyen a una red estable de aseos públicos que pueda ser utilizada durante toda la jornada y en diferentes puntos de la ciudad.

Pontevedra, un referente

En todo caso, la asociación valora positivamente los avances conseguidos en Pontevedra en la adaptación de aseos para personas ostomizadas. Según Ángela Paz, existen instalaciones adecuadas en espacios como los hospitales públicos del CHOP, el Museo de Pontevedra, la Diputación, el albergue, el Teatro Principal y el pabellón de deportes, entre otros edificios.

«En este ámbito no tenemos queja. Pontevedra llegó a ser un referente y fue uno de los lugares con mayor número de baños para personas ostomizadas», destaca.

Sin embargo, considera contradictorio que se instalen aseos portátiles en playas o festivales y que, al mismo tiempo, resulte difícil encontrar servicios públicos permanentes en los espacios urbanos.

ASSEII solicita también que los organizadores de conciertos, fiestas y festivales de verano reserven aseos adaptados para personas ostomizadas, del mismo modo que se instalan numerosas cabinas para el público general.

La entidad dispone de modelos de aseos que pueden incorporarse temporalmente a este tipo de celebraciones y sostiene que su instalación permitiría «garantizar la participación de las personas ostomizadas en condiciones de mayor seguridad y dignidad».

Una cuestión importante es que la creación de nuevos baños públicos debe ir acompañada de campañas educativas contra el vandalismo y a favor de su cuidado.

«No se trata solo de instalar aseos, sino de explicar que son un recurso comunitario que puede necesitar cualquier persona», afirma Paz. La presidenta de ASSEII defiende «un uso responsable y recuerda que una instalación dañada o en malas condiciones deja sin servicio a quienes realmente la necesitan».

La entidad enmarca esta reivindicación en los objetivos internacionales relacionados con el saneamiento, la higiene y la sostenibilidad de la Agenda 2030. También recuerda que cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete, una fecha fijada por las Naciones Unidas para concienciar sobre la importancia del acceso a instalaciones de saneamiento seguras.

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Paz sostiene que la ausencia de baños tiene igualmente una dimensión ambiental, ya que la orina y las heces depositadas en la vía pública se convierten en residuos que contaminan los espacios urbanos. Además, señala que la puesta en marcha de una red de aseos públicos podría generar empleo tanto para su instalación como para su mantenimiento.