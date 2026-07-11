Movilización ciudadana
Los afectados por el PIA de San Mauro reclaman diálogo a la Xunta de Galicia
La plataforma vecinal critica la falta de interlocución con la Consellería de Vivenda
La Plataforma de Afectados por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de San Mauro, en Pontevedra, ha reclamado a la Xunta una reunión «sin más demora» para abordar las consecuencias de la actuación urbanística prevista en el barrio. El colectivo sostiene que, pese a las solicitudes formuladas durante los últimos meses, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, la pontevedresa María Martínez Allegue, todavía no ha recibido a las familias afectadas.
Una representación de la plataforma acudió hace unos días al Parlamento de Galicia para asistir a la interpelación presentada por la diputada socialista Paloma Castro sobre las previsiones del Gobierno autonómico ante las demandas vecinales. El colectivo agradece ahora, a través de un comunicado de prensa emitido este sábado, al PSdeG que trasladase sus preocupaciones a la Cámara y destacó la intervención de Castro, quien cuestionó la gestión del proyecto y la falta de información previa antes de su aprobación provisional.
Según la plataforma, la diputada también denunció las cantidades previstas para las expropiaciones y defendió el principio de distribución equitativa de beneficios y cargas. Los vecinos consideran que ese equilibrio no se cumple en San Mauro, ya que, a su juicio, las familias asumirán la mayor parte de los perjuicios mientras los beneficios recaerán sobre terceros.
Durante el debate, informan los vecinos, Allegue afirmó que «existió, existe y existirá interlocución con los afectados». La plataforma rechaza esa versión y asegura que, hasta el momento, no se ha producido un diálogo directo con la conselleira. El colectivo quiere exponer personalmente sus dudas, conocer la posición de la Xunta y participar en las decisiones que condicionarán el futuro del barrio.
La titular de Vivenda definió el PIA como un «proyecto de ciudad» destinado a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven. Los afectados sostienen que ese objetivo no debe alcanzarse a costa de personas que llevan décadas residiendo en San Mauro y que podrían perder sus casas, terrenos o patrimonio familiar.
Sobre las valoraciones de las expropiaciones, Allegue señaló que responden a la aplicación de una normativa estatal, pero la plataforma replica que fue la Xunta la que decidió recurrir a la figura del PIA para desarrollar esta actuación.
Los afectados insisten en que no piden privilegios, sino información, transparencia, respeto y diálogo.
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