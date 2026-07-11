Los afectados por el PIA de San Mauro reclaman diálogo a la Xunta de Galicia

La Plataforma de Afectados por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de San Mauro, en Pontevedra, ha reclamado a la Xunta una reunión «sin más demora» para abordar las consecuencias de la actuación urbanística prevista en el barrio. El colectivo sostiene que, pese a las solicitudes formuladas durante los últimos meses, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, la pontevedresa María Martínez Allegue, todavía no ha recibido a las familias afectadas.

Una representación de la plataforma acudió hace unos días al Parlamento de Galicia para asistir a la interpelación presentada por la diputada socialista Paloma Castro sobre las previsiones del Gobierno autonómico ante las demandas vecinales. El colectivo agradece ahora, a través de un comunicado de prensa emitido este sábado, al PSdeG que trasladase sus preocupaciones a la Cámara y destacó la intervención de Castro, quien cuestionó la gestión del proyecto y la falta de información previa antes de su aprobación provisional.

Según la plataforma, la diputada también denunció las cantidades previstas para las expropiaciones y defendió el principio de distribución equitativa de beneficios y cargas. Los vecinos consideran que ese equilibrio no se cumple en San Mauro, ya que, a su juicio, las familias asumirán la mayor parte de los perjuicios mientras los beneficios recaerán sobre terceros.

Durante el debate, informan los vecinos, Allegue afirmó que «existió, existe y existirá interlocución con los afectados». La plataforma rechaza esa versión y asegura que, hasta el momento, no se ha producido un diálogo directo con la conselleira. El colectivo quiere exponer personalmente sus dudas, conocer la posición de la Xunta y participar en las decisiones que condicionarán el futuro del barrio.

La titular de Vivenda definió el PIA como un «proyecto de ciudad» destinado a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven. Los afectados sostienen que ese objetivo no debe alcanzarse a costa de personas que llevan décadas residiendo en San Mauro y que podrían perder sus casas, terrenos o patrimonio familiar.

Sobre las valoraciones de las expropiaciones, Allegue señaló que responden a la aplicación de una normativa estatal, pero la plataforma replica que fue la Xunta la que decidió recurrir a la figura del PIA para desarrollar esta actuación.

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Los afectados insisten en que no piden privilegios, sino información, transparencia, respeto y diálogo.