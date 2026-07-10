¿Dónde ver el España-Bélgica en pantalla gigante en la comarca?

Pontevedra, Marín y Ponte Caldelas contarán esta noche con pantallas gigantes al aire libre para seguir el España-Bélgica, partido de cuartos de final del Mundial de fútbol que se disputará a partir de las 21.00 horas.

En la Boa Vila, la pantalla estará instalada delante del Pazo provincial, en la explanada de Montero Ríos, donde la Diputación volverá a repetir la experiencia de las últimas grandes citas de la selección española. También habrá pantalla en Vigo, en la Praza da Estrela, y los municipios de Marín y Ponte Caldelas se sumarán a la iniciativa con dispositivos al aire libre para que los vecinos puedan ver el encuentro en espacios públicos.

La convocatoria llega después de la victoria de España ante Portugal en los octavos de final, un partido que ya pudo seguirse en Pontevedra en una pantalla gigante y que reunió a numerosos aficionados en la explanada de Montero Ríos.

El presidente de la Diputación, Luis López, invitó a la ciudadanía a acercarse a estos puntos para «vivir la emoción del Mundial» y acompañar a la selección española en su intento de alcanzar las semifinales.

López destacó la buena acogida de las anteriores convocatorias, tanto en la final de la Eurocopa de 2024 como en el encuentro del pasado lunes. Según señaló, la explanada de Montero Ríos estuvo «totalmente abarrotada» de aficionados apoyando a España, por lo que la institución provincial mantendrá esta fórmula durante el recorrido de la selección en el campeonato.

El presidente provincial también hizo un guiño al delantero gallego Borja Iglesias, que no pudo marcar en octavos, y expresó su deseo de que pueda ser decisivo esta noche: «A ver si con suerte nos da el pase a semifinales».

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La cita será, por tanto, esta noche a las 21.00 horas, con pantallas gigantes en Pontevedra, Marín y Ponte Caldelas para seguir uno de los partidos más esperados del Mundial.