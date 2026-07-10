Titirivedra ofrece seis días de marionetas internacionales y locales en las fiestas de verano de Pontevedra

Pontevedra recibe entre el lunes 13 de julio y el sábado 18 de julio, una nueva edición del festival Titirivedra, un evento que acerca el espectáculo de marionetas a toda la ciudadanía. Las diferentes funciones se desarrollan en dos localizaciones; Una, en los jardines de Marescot, a las 19:00 horas, orientadas hacia un público más infantil, y otra, en la plaza do Teucro, para un público más adulto, las noches del lunes y martes a las 22:00 horas.

El concelleiro de festas, Demetrio Gómez, destaca que la programación se planifica para ofrecer propuestas de calidad durante las fiestas de verano; “Tienen que ser fiestas para todos y todas, especialmente para los niños”, explica Demetrio, que además puso en valor que Pontevedra apuesta por diversificar las disciplinas artísticas durante las fiestas de verano.

Borja Insua, titiritero, y presente durante la presentación del programa en el concello de Pontevedra, definió la cartelera de este año como una propuesta equilibrada y de proyección internacional, ya que reúne a creadores de Argentina, Euskal Herria, o, por supuesto, Galicia. Además, destacó la presencia de Manuel Mansilla, una figura reconocida internacionalmente por su trabajo, y que ofrecerá pases para niños y adultos.

Del mismo modo, destacó la combinación de formaciones históricas del teatro gallego, como Os Monicreques de Kukas, con talento emergente de nuevos grupos como Titiritrés. Por último, Plamen Dipchikov, responsable de la compañía de Calina Teatro, detallo su experiencia con la obra “Limonardo dá vento”, que se representará durante el festival, un espectáculo que habla de la búsqueda de respuestas de la vida, a través de una criatura que nace de un limón.

Los horarios de esta edición son:

Lunes 13: Titiritrés representa “Emotivas” a las 19:00 horas en los jardines del Doctor Enrique Marescot. Manu Mansilla, a las 22:00, presenta la obra para adultos “Cóctel” en la Plaza do Teucro.

Martes 14: Manu Mansilla ofrece el espectáculo “Títeres a cielo abierto” a las 19:00 en los jardines del Doctor Enrique Marescot. Fantoches Baj presenta la obra para adultos “Castelao, un corazón á intemperie” en la plaza do Teucro a las 22:00 horas.

Miércoles 15: Kalina Teatro representa “Limonardo dá vento” en los jardines del doctor Enrique Marescot a las 19:00.

Jueves 16: Os Monicreques de Kukas ofrece la obra “Xan Perillán, compra queixo, compra pan”, a las 19:00 en los jardines del doctor Enrique Marescot

Viernes 17: Títeres Babaluva presenta “Feira das sementes”, en los jardines del doctor Enrique Marescot a las 19:00.

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Sábado 18: Ostomila cierra el ciclo con “Alaia”, en los jardines del doctor Enrique Marescot a las 19:00.